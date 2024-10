США відреагували на загибель журналістки Рощиної в російському полоні

Посольство США в Україні назвало смерть у полоні РФ української журналістки Вікторії Рощиної нагадуванням про те, як Росія поводиться з нелояльними до режиму медійниками.

Джерело: "Європейська правда", посольство США у своєму X (Twitter)

Деталі: У посольстві написали, що "глибоко стривожені" звісткою про загибель Вікторії Рощиної за ґратами у Росії.

Deeply troubled by the death of Ukrainian journalist Viktoria Roshchina while in Russian custody. Her tragic death highlights Russia’s ongoing kidnapping & imprisonment of journalists, a blatant attack on free media & truth. Russia will be held to account.