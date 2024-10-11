США відреагували на загибель журналістки Рощиної в російському полоні

Посольство США в Україні назвало смерть у полоні РФ української журналістки Вікторії Рощиної нагадуванням про те, як Росія поводиться з нелояльними до режиму медійниками.

Джерело: "Європейська правда", посольство США у своєму X (Twitter)

Деталі: У посольстві написали, що "глибоко стривожені" звісткою про загибель Вікторії Рощиної за ґратами у Росії.

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Deeply troubled by the death of Ukrainian journalist Viktoria Roshchina while in Russian custody. Her tragic death highlights Russia’s ongoing kidnapping & imprisonment of journalists, a blatant attack on free media & truth. Russia will be held to account. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 11, 2024

"Її трагічна смерть привертає увагу до того, що у Росії тривають викрадення та ув’язнення медійників, кричущий наступ на незалежні ЗМІ та правду. Росія буде відповідати за це", – написали у посольстві.

У ЄС висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної та вимагають забезпечити належне розслідування обставин її смерті.

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Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину.

10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Вікторія померла у полоні. Невдовзі це підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Більше про Вікторію Рощину – у пам'ятній статті від колег: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості