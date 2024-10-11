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США отреагировали на гибель журналистки Рощиной в российском плену

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 11 октября 2024, 20:03
США отреагировали на гибель журналистки Рощиной в российском плену
Викория Рощина. Колаж: УП

Посольство США в Украине назвало смерть в плену РФ украинской журналистки Виктории Рощиной напоминанием о том, как Россия обращается с нелояльными к режиму медийщиками.

Источник: "Европейская правда", посольство США в своем X (Twitter)

Детали: В посольстве написали, что "глубоко встревожена" известием о гибели Виктории Рощиной в заключении в России.

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"Ее трагическая смерть привлекает внимание к тому, что в России продолжаются похищения и заключения медийщиков, вопиющее наступление на независимые СМИ и правду. Россия будет привлечена к ответственности за это", – написали в посольстве.

В ЕС выразили возмущение смертью украинской журналистки Виктории Рощиной и требуют обеспечить надлежащее расследование обстоятельств ее смерти.

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Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж. В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину.

10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что Виктория умерла в плену. Вскоре это подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Больше о Виктории Рощину – в памятной статье от коллег: In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

СШАпленные
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