США отреагировали на гибель журналистки Рощиной в российском плену

Посольство США в Украине назвало смерть в плену РФ украинской журналистки Виктории Рощиной напоминанием о том, как Россия обращается с нелояльными к режиму медийщиками.

Источник: "Европейская правда", посольство США в своем X (Twitter)

Детали: В посольстве написали, что "глубоко встревожена" известием о гибели Виктории Рощиной в заключении в России.

Deeply troubled by the death of Ukrainian journalist Viktoria Roshchina while in Russian custody. Her tragic death highlights Russia’s ongoing kidnapping & imprisonment of journalists, a blatant attack on free media & truth. Russia will be held to account.