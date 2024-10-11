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Зеленський: Україна передасть Ватикану список журналістів у російському полоні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 11 жовтня 2024, 20:27
Зеленський: Україна передасть Ватикану список журналістів у російському полоні
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує спеціальної допомоги, зокрема від Ватикану, щодо обміну полоненими.

Джерело: звернення Зеленського 11 жовтня

Пряма мова: "Сьогодні ж вранці у Ватикані провів зустріч із Папою Римським Франциском і Держсекретарем кардиналом Пароліном. Дуже чутливе питання для України, для багатьох сімей в Україні – звільнення з російського полону наших людей. Воїни й цивільні, діти й дорослі. Тисячі українців і українок. Учора стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Мої співчуття рідним".

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Деталі: За словами президента, він домовився з Папою, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії та обговорить повернення цивільних та депортованих дітей.

Він також запросив Ватикан взяти участь у зустрічі в Канаді щодо цього пункту Формули миру, який стосується гуманітарних питань.

Що передувало:

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  • Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. 
  • 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Вікторія померла у полоні. Невдовзі це підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Більше про Вікторію Рощину – у пам'ятній статті від колег: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості 

ЗеленськийВатиканЗМІполонені
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