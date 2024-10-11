Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Украина передаст Ватикану список журналистов в российском плену

Татьяна ОлейникПятница, 11 октября 2024, 20:27
Зеленский: Украина передаст Ватикану список журналистов в российском плену
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в специальной помощи, в частности от Ватикана, по обмену пленными.

Источник: обращение Зеленского 11 октября

Прямая речь: "Сегодня же утром в Ватикане провел встречу с Папой Римским Франциском и Госсекретарем кардиналом Паролином. Очень чувствительный вопрос для Украины, для многих семей в Украине - освобождение из российского плена наших людей. Воины и гражданские, дети и взрослые. Тысячи украинцев и украинок. Вчера стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Мои соболезнования родным".

Реклама:

Детали: По словам президента, он договорился с Папой, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену в России и обсудит возвращение гражданских и депортированных детей.

Он также пригласил Ватикан принять участие во встрече в Канаде по этому пункту Формулы мира, который касается гуманитарных вопросов.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж. В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину.
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что Виктория умерла в плену. Вскоре это подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Больше о Виктории Рощину – в памятной статье от коллег: In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

ЗеленскийВатиканСМИпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
Зеленский
У Зеленского о встрече с Шольцом: "Самая важная за время большой войны"
Зеленский повторил в Берлине, что хотел бы завершения войны не позднее 2025 года
Зеленский о смерти журналистки Виктории Рощиной: ее гибель - это настоящий удар
Последние новости
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
13:35
В Южной Корее считают, что КНДР, вероятно, отправила в Россию гражданский персонал, а не войска
13:23
Продажи iPhone 16 в Китае выросли на 20%, несмотря на мощную конкуренцию
Все новости...
Реклама:
Реклама: