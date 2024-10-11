Зеленский: Украина передаст Ватикану список журналистов в российском плену

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в специальной помощи, в частности от Ватикана, по обмену пленными.

Источник: обращение Зеленского 11 октября

Прямая речь: "Сегодня же утром в Ватикане провел встречу с Папой Римским Франциском и Госсекретарем кардиналом Паролином. Очень чувствительный вопрос для Украины, для многих семей в Украине - освобождение из российского плена наших людей. Воины и гражданские, дети и взрослые. Тысячи украинцев и украинок. Вчера стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Мои соболезнования родным".

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Детали: По словам президента, он договорился с Папой, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену в России и обсудит возвращение гражданских и депортированных детей.

Он также пригласил Ватикан принять участие во встрече в Канаде по этому пункту Формулы мира, который касается гуманитарных вопросов.

Что предшествовало:

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Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж. В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину.

10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что Виктория умерла в плену. Вскоре это подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Больше о Виктории Рощину – в памятной статье от коллег: In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия