Зеленський про Курщину: РФ намагалася відтиснути наші позиції, але тримаємо рубежі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області росіяни намагалися відтиснути українські позиції, але Сили оборони України тримають визначені рубежі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський зазначив, що вже перебуває у Києві й говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо всіх напрямків фронту і Курської операції.

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Пряма мова Зеленського: "Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій.

Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить.

Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі".

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