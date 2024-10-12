Зеленський про Курщину: РФ намагалася відтиснути наші позиції, але тримаємо рубежі
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області росіяни намагалися відтиснути українські позиції, але Сили оборони України тримають визначені рубежі.
Джерело: вечірнє звернення президента
Деталі: Зеленський зазначив, що вже перебуває у Києві й говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо всіх напрямків фронту і Курської операції.
Пряма мова Зеленського: "Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій.
Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить.
Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі".
Передісторія:
- Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська 10 та 11 жовтня посилили контратаки у Курській області РФ, щоб спробувати витіснити українські сили до того, як погіршення погодних умов обмежить їхні маневри на полі бою.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область Росії, чим послабила свої позиції на фронті в Україні.
- За оцінками американських високопосадовців, які наводить Bloomberg, Україна зможе утримувати територію в Курській області Росії щонайменше кілька місяців, якщо не довше.