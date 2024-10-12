Зеленский о Курской области: РФ пыталась оттеснить наши позиции, но держим рубежи

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области россияне пытались оттеснить украинские позиции, но Силы обороны Украины держат определенные рубежи.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что уже находится в Киеве и говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по всем направлениям фронта и Курской операции.

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Прямая речь Зеленского: "Покровское направление – молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, который обеспечивает защиту наших позиций.

В целом Донетчина и Запорожское направление – это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит.

Относительно Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи".

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