Зеленский о Курской области: РФ пыталась оттеснить наши позиции, но держим рубежи
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области россияне пытались оттеснить украинские позиции, но Силы обороны Украины держат определенные рубежи.
Источник: вечернее обращение президента
Детали: Зеленский отметил, что уже находится в Киеве и говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по всем направлениям фронта и Курской операции.
Прямая речь Зеленского: "Покровское направление – молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, который обеспечивает защиту наших позиций.
В целом Донетчина и Запорожское направление – это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит.
Относительно Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи".
Предыстория:
- Институт изучения войны сообщил, что российские войска 10 и 11 октября усилили контратаки в Курской области РФ, чтобы попытаться вытеснить украинские силы до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.
- лавнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявлял, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область России, чем ослабила свои позиции на фронте в Украине.
- По оценкам американских чиновников, которые приводит Bloomberg, Украина сможет удерживать территорию в Курской области России по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше.