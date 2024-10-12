Зеленський проведе презентацію Плану перемоги найближчими днями – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував представлення президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги українцям найближчими днями.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Деталі: Радник глави ОП зазначив, що "основні напрямки вже презентовані, можливо, без цифр, все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового".

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За його словами, деталі й математичні додатки будуть у партнерів, які "приймають безпосередні рішення щодо надання цієї зброї або тих чи інших юридичних дозволів або оформлення юридичних складових".

Пряма мова: "Щодо більш широкої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому етапі війни що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе.

Основні акценти вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива, чому це паралельно (з Формулою миру – ред.)… Думаю, президент проведе таку презентацію в найближчі дні".

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Що передувало: Раніше Подоляк запевнив, що наразі не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій.

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