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Зеленський проведе презентацію Плану перемоги найближчими днями – Подоляк

Катерина ТищенкоСубота, 12 жовтня 2024, 22:24
Зеленський проведе презентацію Плану перемоги найближчими днями – Подоляк
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував представлення президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги українцям найближчими днями.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Деталі: Радник глави ОП зазначив, що "основні напрямки вже презентовані, можливо, без цифр, все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового".

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За його словами, деталі й математичні додатки будуть у партнерів, які "приймають безпосередні рішення щодо надання цієї зброї або тих чи інших юридичних дозволів або оформлення юридичних складових".

Пряма мова: "Щодо більш широкої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому етапі війни що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе.

Основні акценти вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива, чому це паралельно (з Формулою миру – ред.)… Думаю, президент проведе таку презентацію в найближчі дні".

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Що передувало: Раніше Подоляк запевнив, що наразі не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій.

Передісторія:

  • Під час візиту до США наприкінці вересня Зеленський представив План перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. 
  • Речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги.
  • Цього тижня під час візитів до Лондона, Парижа, Рима і Берліна Зеленський представив партнерам деталі Плану перемоги і тепер анонсував роботу над ним на рівні команд. 
  • 9 жовтня Зеленський розповів, що першим пунктом його Плану перемоги є запрошення України в НАТО.

Зеленський
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