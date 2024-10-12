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Зеленский проведет презентацию Планы победы в ближайшие дни – Подоляк

Катерина ТищенкоСуббота, 12 октября 2024, 22:24
Зеленский проведет презентацию Планы победы в ближайшие дни – Подоляк
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал представление президентом Владимиром Зеленским Плана победы украинцам в ближайшие дни.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Детали: Советник главы ОП отметил, что "основные направления уже представлены, возможно, без цифр, все, что касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного".

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По его словам, детали и математические приложения будут у партнеров, которые "принимают непосредственные решения о предоставлении этого оружия или тех или иных юридических разрешений или оформления юридических составляющих".

Прямая речь: "Относительно более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Потому что важно понимать, на каком этапе войны что делаем. Я думаю, что президент достаточно эффективно эту презентацию проведет.

Основные акценты уже понятны, но он добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения, почему она важна, почему это параллельно (с Формулой мира – ред.)... Думаю, президент проведет такую презентацию в ближайшие дни".

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Что предшествовало: Ранее Подоляк заявил, что на данный момент не существует ни одного плана по прекращению войны, где фигурировала бы заморозка конфликта, прекращение огня или передача России каких-то территорий.

Предыстория:

  • Во время визита в США в конце сентября Зеленский представил План победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
  • Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к Плану победы.
  • На этой неделе во время визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин Зеленский представил партнерам детали Плана победы и теперь анонсировал работу над ним на уровне команд.
  • 9 октября Зеленский рассказал, что первым пунктом его Плана победы является приглашение Украины в НАТО.

Зеленский
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