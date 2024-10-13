WP: Нелегальні термінали Starlink допомогли РФ просунутися на фронті, зокрема захопити Вугледар

Нелегальні термінали Starlink американської компанії SpaceX допомагають Росії просуватися на полі бою в Україні, зокрема, вони використовувалися під час захоплення Вугледара.

Джерело: The Washington Post із посиланням на українських військових

Деталі: Видання зазначає, що раніше українська армія мала головну перевагу над росіянами, які чисельно переважали і були краще озброєні – доступ до інтернету через термінали Starlink, однак тепер його використовують і окупанти.

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Нелегальні термінали Starlink дозволяють росіянам використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів, здійснювати більше вильотів безпілотників і бити українські війська точним артилерійським вогнем.

Термінали Starlink, які дають командирам можливість бачити поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв'язок між військовими, підпадають під заборону постачання американської електроніки до Москви. Проте, за словами українських військових, існує процвітаючий чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам на фронті, і їх розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу.

Шість українських солдатів і офіцерів з різних підрозділів на Донеччині розповіли The Washington Post, що Росія ліквідувала технологічний розрив, зробивши свої сили більш згуртованими і збільшивши кількість і точність атак.

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Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і нещодавно була змушена відступити, назвав використання Росією комплексу Starlink одним із важливих факторів, поряд з нестачею живої сили і озброєння, що прискорили падіння Вугледара.

У статті зазначається, що термінали Starlink з'являлися на російських позиціях протягом усього року, але лише в останні кілька місяців їхній вплив став по-справжньому відчутним, оскільки російські війська в наступі використовують їх для координації атак. Українські військовослужбовці, які використовують розвідувальні безпілотники поблизу Новогродівки, розповіли, що з минулого місяця вони бачать на російських позиціях системи Starlink.

У Пентагоні раніше заявляли, що уряди США та України співпрацюють зі SpaceX, щоб "запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink в окупованій Україні". SpaceX заявляла, що вона деактивує термінали, якщо вони використовуються "підсанкційною або несанкціонованою стороною".

Однак, пише видання, Пентагон і SpaceX не надали конкретної інформації про зусилля США, в тому числі про те, скільки незаконних терміналів, які використовувалися російськими силами, було виведено з ладу.

Хоча російські компанії і приватні особи не мають права продавати Starlink, з'явився сірий ринок, який підживлюється високим попитом з боку військових і приватних покупців.

The Post проаналізував чотири з багатьох російських сайтів, що пропонують прямі продажі для "спеціальної військової операції", як Кремль називає війну проти України. Більшість терміналів продаються через Telegram і починають свою подорож з Підмосков'я, а потім потрапляють на фронт. Щоб активувати пристрій, користувачам потрібен іноземний номер телефону, адреса електронної пошти та банківський рахунок для сплати щомісячної абонентської плати, що спонукає постачальників шукати людей, готових позичити свої особисті дані.

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