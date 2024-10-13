WP: Нелегальные терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте, в частности захватить Угледар

Нелегальные терминалы Starlink американской компании SpaceX помогают России продвигаться на поле боя в Украине, в частности, они использовались во время захвата Угледара.

Источник: The Washington Post со ссылкой на украинских военных

Детали: Издание отмечает, что ранее украинская армия имела главное преимущество над россиянами, которые численно преобладали и были лучше вооружены – доступ к интернету через терминалы Starlink, однако теперь его используют и оккупанты.

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Нелегальные терминалы Starlink позволяют россиянам использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов, осуществлять больше вылетов беспилотников и бить украинские войска точным артиллерийским огнем.

Терминалы Starlink, которые дают командирам возможность видеть поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военными, подпадают под запрет поставок американской электроники в Москву. Однако, по словам украинских военных, существует процветающий черный рынок поставок терминалов Starlink россиянам на фронте, и их распространение стало важным фактором недавних побед России во время наступления.

Шесть украинских солдат и офицеров из разных подразделений в Донецкой области рассказали The Washington Post, что Россия ликвидировала технологический разрыв, сделав свои силы более сплоченными и увеличив количество и точность атак.

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Офицер 72-й механизированной бригады, которая защищала район Угледара с 2022 года и недавно была вынуждена отступить, назвал использование Россией комплекса Starlink одним из важных факторов, наряду с нехваткой живой силы и вооружения, ускоривших падение Угледара.

В статье отмечается, что терминалы Starlink появлялись на российских позициях в течение всего года, но лишь в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым, поскольку российские войска в наступлении используют их для координации атак. Украинские военнослужащие, которые используют разведывательные беспилотники вблизи Новогродовки, рассказали, что с прошлого месяца они видят на российских позициях системы Starlink.

В Пентагоне ранее заявляли, что правительства США и Украины сотрудничают со SpaceX, чтобы "предотвратить незаконное использование Россией терминалов Starlink в оккупированной Украине". SpaceX заявляла, что она деактивирует терминалы, если они используются "подсанкционной или несанкционированной стороной".

Однако, пишет издание, Пентагон и SpaceX не предоставили конкретной информации об усилиях США, в том числе о том, сколько незаконных терминалов, которые использовались российскими силами, было выведено из строя.

Хотя российские компании и частные лица не имеют права продавать Starlink, появился серый рынок, который подпитывается высоким спросом со стороны военных и частных покупателей.

The Post проанализировал четыре из многих российских сайтов, предлагающих прямые продажи для "специальной военной операции", как Кремль называет войну против Украины. Большинство терминалов продаются через Telegram и начинают свое путешествие из Подмосковья, а затем попадают на фронт. Чтобы активировать устройство, пользователям нужен иностранный номер телефона, адрес электронной почты и банковский счет для оплаты ежемесячной абонентской платы, что побуждает поставщиков искать людей, готовых одолжить свои личные данные.

Предыстория: