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Зеленський про План перемоги: Треба узгодити певні питання, але потенціал у партнерів є

Катерина ТищенкоНеділя, 13 жовтня 2024, 21:02
Зеленський про План перемоги: Треба узгодити певні питання, але потенціал у партнерів є
Володимир Зеленський у Німеччині 11 жовтня, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність узгодити з партнерами певні додаткові питання щодо Плану перемоги, але висловив упевненість, що партнери мають необхідний потенціал для реалізації цього плану.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру. Команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким уже представлений План перемоги, продовжують працювати над деталями. Потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки.

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Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з нашими партнерами, але весь необхідний потенціал у партнерів є. І це абсолютно реалістично – посилити позиції нашої держави саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до наших можливостей".

Деталі: Президент підкреслив, що "справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру".

"Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", – сказав Зеленський.

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Як наголосив президент, українські воїни й народ довели, "що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалося неможливим".

"Ми вже неодноразово змінювали курс цієї війни, до кращого змінювали. Українці вміють битися, вміють вибивати майбутнє для своєї держави, свого народу, для всіх нас. Це маємо зробити й зараз. Я пишаюся нашими людьми. І наші люди заслуговують на достатню допомогу й на справедливий мир", – сказав він.

Передісторія:

  • Під час візиту до США наприкінці вересня Зеленський представив План перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. 
  • Речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги.
  • Цього тижня під час візитів до Лондона, Парижа, Рима і Берліна Зеленський представив партнерам деталі Плану перемоги і анонсував роботу над ним на рівні команд. 
  • 9 жовтня Зеленський розповів, що першим пунктом його Плану перемоги є запрошення України в НАТО.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував представлення Зеленським Плану перемоги українцям найближчими днями.

Зеленськийдопомога Україні
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