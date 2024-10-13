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Зеленский о Плане победы: Надо согласовать определенные вопросы, но потенциал у партнеров есть

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 21:02
Зеленский о Плане победы: Надо согласовать определенные вопросы, но потенциал у партнеров есть
Владимир Зеленский в Германии 11 октября, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости согласовать с партнерами определенные дополнительные вопросы по Плану победы, но выразил уверенность, что партнеры имеют необходимый потенциал для реализации этого плана.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру. Команды нашего государства и команды лидеров наших партнеров, которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями. Нужны совместные шаги, и это должны быть сильные шаги.

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Есть определенные дополнительные вопросы, которые нужно согласовать с нашими партнерами, но весь необходимый потенциал у партнеров есть. И это абсолютно реалистично – усилить позиции нашего государства именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям".

Детали: Президент подчеркнул, что "настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами – ради такой силы, ради настоящего мира".

"Команды будут работать. Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", – сказал Зеленский.

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Как подчеркнул президент, украинские воины и народ доказали, "что Украина способна достичь даже того, что кому-то казалось невозможным".

"Мы уже неоднократно меняли курс этой войны, к лучшему меняли. Украинцы умеют сражаться, умеют выбивать будущее для своего государства, своего народа, для всех нас. Это нужно сделать и сейчас. Я горжусь нашими людьми. И наши люди заслуживают достаточной помощи и справедливого мира", – сказал он.

Предыстория:

  • Во время визита в США в конце сентября Зеленский представил План победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
  • Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к Плану победы.
  • На этой неделе во время визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин Зеленский представил партнерам детали Плана победы и анонсировал работу над ним на уровне команд.
  • 9 октября Зеленский рассказал, что первым пунктом его Плана победы является приглашение Украины в НАТО.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал представление Зеленским Плана победы украинцам в ближайшие дни.

Зеленскийпомощь Украине
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