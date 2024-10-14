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Командир 80 ОДШБр розказав, як десантники перетнули кордон за два дні до операції на Курщині

"Українська правда"Понеділок, 14 жовтня 2024, 14:40
Командир 80 ОДШБр розказав, як десантники перетнули кордон за два дні до операції на Курщині
Павло Розлач. Фото: сриншот відео

Десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади зуміли проникнути в російський тил за два дні до початку операції на території Курської області Росії, що дозволило зруйнувати систему зв’язку та дезорієнтувати підрозділи ворога.

Джерело: командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач на позивний "Ведмідь" в інтревʼю ТСН

Пряма мова: "Мій підрозділ, одна з рот, перетнув кордон за два дні до операції. Ми ховалися в лісі, чекаючи на початок дій. 

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Нашим побратимам зі спецпідрозділів вдалося виконати ризиковану операцію. Якби противник вчасно виявив роту, ефект несподіванки був би втрачений. Я дуже переживав, щоб нас не помітили, але невеликими групами по шість осіб ми перемістили роту від посадки до посадки, заховавшись у лісі".

Деталі: Розлач розповідає, що під час операції його рота обійшла блокпост і вдарила по опорному пункту росіян з тилу. Це дозволило українським військовослужбовцям успішно ліквідувати загрозу і дати можливість інженерним військам проробити проходи через мінні поля.

Пряма мова: "Наші бійці змогли зайти в тил противника і захопити один опорний пункт, а потім інший. У цей час інша рота, прорвавшись через мінні поля завдяки роботі інженерів, змогла просунутися вперед. Через єдиний прохід на мінному полі одночасно пройшли два батальйони: один прямо, другий наліво. Після цього ми зачистили ділянку, і інженери змогли спокійно продовжити свою роботу".

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Деталі: Командир розповідає, що внаслідок злагодженої роботи бійців ЗСУ –  ворог був дезорієнтований. Удари по командних пунктах росіян порушив систему зв’язку, що спричинило хаос у лавах окупантів. Через слабку комунікацію вороги почали стріляти один в одного, що дало нашим захисникам додаткову перевагу.

Передісторія: 

  • Як відомо з відкритих джерел, ядром Курської операції стали дві бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ – легендарна й потужна львівська 80-та та сформована ще торік чернівецька 82-га. На другому тижні операції до них долучилася частина не менш загартованої 95-ої бригади ДШВ. 
  • Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська 10 та 11 жовтня посилили контратаки у Курській області РФ, щоб спробувати витіснити українські сили до того, як погіршення погодних умов обмежить їхні маневри на полі бою.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область Росії, чим послабила свої позиції на фронті в Україні.
  • Американське видання Bloomberg пише, що за оцінками американських високопосадовців, Україна зможе утримувати територію в Курській області Росії щонайменше кілька місяців, якщо не довше.

Курська область війнабойові діїЗбройні сили
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