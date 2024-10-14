Командир 80 ОДШБр розказав, як десантники перетнули кордон за два дні до операції на Курщині

Десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади зуміли проникнути в російський тил за два дні до початку операції на території Курської області Росії, що дозволило зруйнувати систему зв’язку та дезорієнтувати підрозділи ворога.

Джерело: командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач на позивний "Ведмідь" в інтревʼю ТСН

Пряма мова: "Мій підрозділ, одна з рот, перетнув кордон за два дні до операції. Ми ховалися в лісі, чекаючи на початок дій.

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Нашим побратимам зі спецпідрозділів вдалося виконати ризиковану операцію. Якби противник вчасно виявив роту, ефект несподіванки був би втрачений. Я дуже переживав, щоб нас не помітили, але невеликими групами по шість осіб ми перемістили роту від посадки до посадки, заховавшись у лісі".

Деталі: Розлач розповідає, що під час операції його рота обійшла блокпост і вдарила по опорному пункту росіян з тилу. Це дозволило українським військовослужбовцям успішно ліквідувати загрозу і дати можливість інженерним військам проробити проходи через мінні поля.

Пряма мова: "Наші бійці змогли зайти в тил противника і захопити один опорний пункт, а потім інший. У цей час інша рота, прорвавшись через мінні поля завдяки роботі інженерів, змогла просунутися вперед. Через єдиний прохід на мінному полі одночасно пройшли два батальйони: один прямо, другий наліво. Після цього ми зачистили ділянку, і інженери змогли спокійно продовжити свою роботу".

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Деталі: Командир розповідає, що внаслідок злагодженої роботи бійців ЗСУ – ворог був дезорієнтований. Удари по командних пунктах росіян порушив систему зв’язку, що спричинило хаос у лавах окупантів. Через слабку комунікацію вороги почали стріляти один в одного, що дало нашим захисникам додаткову перевагу.

Передісторія: