Командир 80 ОДШБр рассказал, как десантники пересекли границу за два дня до операции на Курщине

Десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады сумели проникнуть в российский тыл за два дня до начала операции на территории Курской области России, что позволило разрушить систему связи и дезориентировать подразделения врага.

Источник: командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач с позывным "Ведмідь" в интервью ТСН

Прямая речь: "Мое подразделение, одна из рот, пересекло границу за два дня до операции. Мы прятались в лесу, ожидая начала действий.

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Нашим собратьям из спецподразделений удалось выполнить рискованную операцию. Если бы противник вовремя обнаружил роту, эффект неожиданности был бы потерян. Я очень переживал, чтобы нас не заметили, но небольшими группами по шесть человек мы переместили роту от посадки к посадке, спрятавшись в лесу".

Детали: Розлач рассказывает, что во время операции его рота обошла блокпост и ударила по опорному пункту россиян с тыла. Это позволило украинским военнослужащим успешно ликвидировать угрозу и дать возможность инженерным войскам проделать проходы через минные поля.

Прямая речь: "Наши бойцы смогли зайти в тыл противника и захватить один опорный пункт, а затем другой. В это время другая рота, прорвавшись через минные поля благодаря работе инженеров, смогла продвинуться вперед. Через единственный проход на минном поле одновременно прошли два батальона: один прямо, второй налево. После этого мы зачистили участок, и инженеры смогли спокойно продолжить свою работу".

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Детали: Командир рассказывает, что в результате слаженной работы бойцов ВСУ – враг был дезориентирован. Удары по командным пунктам россиян нарушили систему связи, что повлекло хаос в рядах оккупантов. Из-за слабой коммуникации враги начали стрелять друг в друга, что дало нашим защитникам дополнительное преимущество.

Предыстория: