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Командир 80 ОДШБр рассказал, как десантники пересекли границу за два дня до операции на Курщине

"Украинская правда"Понедельник, 14 октября 2024, 14:40
Командир 80 ОДШБр рассказал, как десантники пересекли границу за два дня до операции на Курщине
Павел Розлач. Фото: скриншот видео

Десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады сумели проникнуть в российский тыл за два дня до начала операции на территории Курской области России, что позволило разрушить систему связи и дезориентировать подразделения врага.

Источник: командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач с позывным "Ведмідь" в интервью ТСН

Прямая речь: "Мое подразделение, одна из рот, пересекло границу за два дня до операции. Мы прятались в лесу, ожидая начала действий. 

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Нашим собратьям из спецподразделений удалось выполнить рискованную операцию. Если бы противник вовремя обнаружил роту, эффект неожиданности был бы потерян. Я очень переживал, чтобы нас не заметили, но небольшими группами по шесть человек мы переместили роту от посадки к посадке, спрятавшись в лесу".

Детали: Розлач рассказывает, что во время операции его рота обошла блокпост и ударила по опорному пункту россиян с тыла. Это позволило украинским военнослужащим успешно ликвидировать угрозу и дать возможность инженерным войскам проделать проходы через минные поля.

Прямая речь: "Наши бойцы смогли зайти в тыл противника и захватить один опорный пункт, а затем другой. В это время другая рота, прорвавшись через минные поля благодаря работе инженеров, смогла продвинуться вперед. Через единственный проход на минном поле одновременно прошли два батальона: один прямо, второй налево. После этого мы зачистили участок, и инженеры смогли спокойно продолжить свою работу".

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Детали: Командир рассказывает, что в результате слаженной работы бойцов ВСУ – враг был дезориентирован. Удары по командным пунктам россиян нарушили систему связи, что повлекло хаос в рядах оккупантов. Из-за слабой коммуникации враги начали стрелять друг в друга, что дало нашим защитникам дополнительное преимущество.

Предыстория: 

  • Как известно из открытых источников, ядром Курской операции стали две бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ – легендарная и мощная львовская 80-я и сформированная еще в прошлом году черновицкая 82-я. На второй неделе операции к ним присоединилась часть не менее закаленной 95-й бригады ДШВ. 
  • Институт изучения войны сообщает, что российские войска 10 и 11 октября усилили контратаки в Курской области РФ, чтобы попытаться вытеснить украинские силы до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область России, чем ослабила свои позиции на фронте в Украине.
  • Американское издание Bloomberg пишет, что по оценкам американских высокопоставленных чиновников, Украина сможет удерживать территорию в Курской области России как минимум несколько месяцев, если не дольше.

Курская область войнабоевые действияВооруженные силы
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