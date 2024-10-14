З Купʼянського району Харківщини посилюють евакуацію через інтенсивні російські обстріли – ОВА
Понеділок, 14 жовтня 2024, 16:52
У Куп'янському районі Харківської області посилюються заходи з евакуації населення через зростання інтенсивності обстрілів з боку російських військ.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram
Деталі: Синєгубов повідомив, що наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, більшість із них – люди похилого віку.
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Пряма мова: "Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць.
Ми забезпечили резерви для тимчасового проживання, гаряче харчування, продовольчі й гігієнічні набори, а також теплий одяг для евакуйованих. Кожному буде наданий супровід".
Передісторія:
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