З Купʼянського району Харківщини посилюють евакуацію через інтенсивні російські обстріли – ОВА

У Куп'янському районі Харківської області посилюються заходи з евакуації населення через зростання інтенсивності обстрілів з боку російських військ.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: Синєгубов повідомив, що наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, більшість із них – люди похилого віку.

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Пряма мова: "Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць.

Ми забезпечили резерви для тимчасового проживання, гаряче харчування, продовольчі й гігієнічні набори, а також теплий одяг для евакуйованих. Кожному буде наданий супровід".

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