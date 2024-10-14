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З Купʼянського району Харківщини посилюють евакуацію через інтенсивні російські обстріли – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 14 жовтня 2024, 16:52
З Купʼянського району Харківщини посилюють евакуацію через інтенсивні російські обстріли – ОВА
Ілюстративне фото: Getty Images

У Куп'янському районі Харківської області посилюються заходи з евакуації населення через зростання інтенсивності обстрілів з боку російських військ.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: Синєгубов повідомив, що наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, більшість із них – люди похилого віку. 

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Пряма мова: "Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. 

Ми забезпечили резерви для тимчасового проживання, гаряче харчування, продовольчі й гігієнічні набори, а також теплий одяг для евакуйованих. Кожному буде наданий супровід".

Передісторія: 

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  • Росіяни продовжують тероризувати Харківщину. 12 жовтня внаслідок російських обстрілів та дронових атак на Харківщині постраждали 5 цивільних.
  • Російські війська увечері 1 жовтня здійснили атаку по Куп’янську, постраждала 69-річна жінка та водій бригади швидкої допомоги.
  • 7 жовтня в Харківській ОВА повідомили про обов’язкову евакуацію через безпекову ситуацію із сел Богуславка та Ізюмське Борівської громади.

евакуаціяХарківська область
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