Из Купянского района Харьковщины усиливают эвакуацию из-за интенсивных российских обстрелов – ОВА

В Купянском районе Харьковской области усиливаются меры по эвакуации населения из-за роста интенсивности обстрелов со стороны российских войск.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: Синегубов сообщил, что сейчас на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей, большинство из них – пожилые люди.

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Прямая речь: "Важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места.

Мы обеспечили резервы для временного проживания, горячее питание, продовольственные и гигиенические наборы, а также теплую одежду для эвакуированных. Каждому будет предоставлено сопровождение".

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