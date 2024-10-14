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Из Купянского района Харьковщины усиливают эвакуацию из-за интенсивных российских обстрелов – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 14 октября 2024, 16:52
Из Купянского района Харьковщины усиливают эвакуацию из-за интенсивных российских обстрелов – ОВА
Иллюстративное фото: Getty Images

В Купянском районе Харьковской области усиливаются меры по эвакуации населения из-за роста интенсивности обстрелов со стороны российских войск.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: Синегубов сообщил, что сейчас на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей, большинство из них – пожилые люди. 

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Прямая речь: "Важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. 

Мы обеспечили резервы для временного проживания, горячее питание, продовольственные и гигиенические наборы, а также теплую одежду для эвакуированных. Каждому будет предоставлено сопровождение".

Предыстория: 

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  • Россияне продолжают терроризировать Харьковскую область. 12 октября в результате российских обстрелов и дроновых атак на Харьковщине пострадали 5 гражданских.
  • Российские войска вечером 1 октября совершили атаку по Купянску, пострадала 69-летняя женщина и водитель бригады скорой помощи.
  • 7 октября в Харьковской ОГА сообщили об обязательной эвакуации из-за ситуации с безопасностью из сел Богуславка и Изюмское Боровской громады.

эвакуацияХарьковская область
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