Из Купянского района Харьковщины усиливают эвакуацию из-за интенсивных российских обстрелов – ОВА
Понедельник, 14 октября 2024, 16:52
В Купянском районе Харьковской области усиливаются меры по эвакуации населения из-за роста интенсивности обстрелов со стороны российских войск.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Детали: Синегубов сообщил, что сейчас на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей, большинство из них – пожилые люди.
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Прямая речь: "Важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места.
Мы обеспечили резервы для временного проживания, горячее питание, продовольственные и гигиенические наборы, а также теплую одежду для эвакуированных. Каждому будет предоставлено сопровождение".
Предыстория:
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- Россияне продолжают терроризировать Харьковскую область. 12 октября в результате российских обстрелов и дроновых атак на Харьковщине пострадали 5 гражданских.
- Российские войска вечером 1 октября совершили атаку по Купянску, пострадала 69-летняя женщина и водитель бригады скорой помощи.
- 7 октября в Харьковской ОГА сообщили об обязательной эвакуации из-за ситуации с безопасностью из сел Богуславка и Изюмское Боровской громады.