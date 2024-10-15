Сили оборони знищили уночі 12 російських ударних дронів, ще на один полюють – Повітряні сили
Уночі 15 жовтня росіяни атакували Україну 17 ударними БпЛА, а також Миколаївщину 7 ракетами С-300/400, а Чернігівщину і Сумщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59, 12 ворожих дронів вдалося знищити, 4 були локаційно втрачені, ще на один безпілотник досі полюють.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!".
Деталі: До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повідомляється, що окупанти запускали ракети по Миколаївщині з тимчасово окупованого Криму, Чернігівщину і Сумщину атакували з Курської області РФ, а дрони випустили з російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Передісторія:
- Увечері 14 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.
- У ніч проти 15 жовтня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті до оголошення повітряної тривоги.
- Пізніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинула людина, ще 11 осіб постраждали. Згодом стало відомо, що внаслідок удару 16 людей дістали поранення, спалахнули пожежі, пошкоджені об’єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки, авто.