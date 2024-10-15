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Сили оборони знищили уночі 12 російських ударних дронів, ще на один полюють – Повітряні сили

Ірина БалачукВівторок, 15 жовтня 2024, 08:43

Уночі 15 жовтня росіяни атакували Україну 17 ударними БпЛА, а також Миколаївщину 7 ракетами С-300/400, а Чернігівщину і Сумщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59, 12 ворожих дронів вдалося знищити, 4 були локаційно втрачені, ще на один безпілотник досі полюють.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!".

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Деталі:  До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повідомляється, що окупанти запускали ракети по Миколаївщині з тимчасово окупованого Криму, Чернігівщину і Сумщину атакували з Курської області РФ, а дрони випустили з російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Передісторія:

РосіябезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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