Силы обороны уничтожили ночью 12 российских ударных дронов, еще на один охотятся – Воздушные силы
Ночью 15 октября россияне атаковали Украину 17 ударными БпЛА, а также Николаевскую область 7 ракетами С-300/400, а Черниговскую и Сумскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59; 12 вражеских дронов удалось уничтожить, 4 были локационно потеряны, еще на один беспилотник до сих пор охотятся.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских БпЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях. Четыре российских беспилотника локально потеряны, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА – в воздухе. Боевая работа продолжается!".
Детали: К отражению нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сообщается, что оккупанты запускали ракеты по Николаевщине с временно оккупированного Крыма, Черниговскую и Сумскую области атаковали из Курской области РФ, а дроны выпустили из российских городов Курск и Приморско-Ахтарск.
Предыстория:
- Вечером 14 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
- В ночь на 15 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе до объявления воздушной тревоги.
- Позже сообщалось, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб человек, еще 11 человек пострадали. Позже стало известно, что в результате удара 16 людей получили ранения, вспыхнули пожары, повреждены объект инфраструктуры, ресторанный комплекс, жилые дома, авто.