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Силы обороны уничтожили ночью 12 российских ударных дронов, еще на один охотятся – Воздушные силы

Ирина БалачукВторник, 15 октября 2024, 08:43

Ночью 15 октября россияне атаковали Украину 17 ударными БпЛА, а также Николаевскую область 7 ракетами С-300/400, а Черниговскую и Сумскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59; 12 вражеских дронов удалось уничтожить, 4 были локационно потеряны, еще на один беспилотник до сих пор охотятся.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских БпЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях. Четыре российских беспилотника локально потеряны, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА – в воздухе. Боевая работа продолжается!".

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Детали: К отражению нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сообщается, что оккупанты запускали ракеты по Николаевщине с временно оккупированного Крыма, Черниговскую и Сумскую области атаковали из Курской области РФ, а дроны выпустили из российских городов Курск и Приморско-Ахтарск.

Предыстория: 

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РосcиябеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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