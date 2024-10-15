80% українців за закон про заборону релігійних організацій пов'язаних із РПЦ

Абсолютна більшість українців підтримують нещодавно схвалений закон про заборону діяльності релігійних організацій, які пов’язані з РПЦ.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20 вересня –3 жовтня

Дослівно соціологи: "Абсолютна більшість українців – 80% – підтримують схвалення цього Закону. Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою".

Реклама:

інфографіка кміс

Деталі: КМІС зазначає, що фактично у всіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений закон (від 71% на Сході до 83% на Заході).

інфографіка кміс

Дослідження проходило 20 вересня – 3 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 004 респонденти у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

РЕКЛАМА:

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

КМІС нагадує, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія:

Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.

20 серпня Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.

23 вересня цей закон набув чинності.

Читайте також: Закон Божий. Як і коли Рада хоче заборонити Московський патріархат