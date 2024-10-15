80% украинцев за закон о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ

Абсолютное большинство украинцев поддерживают недавно принятый закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20 сентября – 3 октября

Дословно социологи: "Абсолютное большинство украинцев – 80% – поддерживают одобрение этого Закона. Не поддерживают – 16%, а еще 4% не определились со своим мнением".

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ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: КМИС отмечает, что фактически во всех регионах подавляющее большинство украинцев поддерживают принятый закон (от 71% на Востоке до 83% на Западе).

ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проходило 20 сентября – 3 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 004 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

КМИС напоминает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория:

Правительство в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть прекращена деятельность УПЦ МП.

20 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможным деятельность УПЦ МП.

23 сентября этот закон вступил в силу.

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