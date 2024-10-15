Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

80% украинцев за закон о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ

Ирина БалачукВторник, 15 октября 2024, 11:10
80% украинцев за закон о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ
Фото иллюстративное с сайта УПЦ

Абсолютное большинство украинцев поддерживают недавно принятый закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20 сентября – 3 октября

Дословно социологи: "Абсолютное большинство украинцев – 80% – поддерживают одобрение этого Закона. Не поддерживают – 16%, а еще 4% не определились со своим мнением". 

Реклама:
 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: КМИС отмечает, что фактически во всех регионах подавляющее большинство украинцев поддерживают принятый закон (от 71% на Востоке до 83% на Западе).

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проходило 20 сентября – 3 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 004 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

РЕКЛАМА:

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

КМИС напоминает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория:

  • Правительство в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть прекращена деятельность УПЦ МП.
  • 20 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможным деятельность УПЦ МП.
  • 23 сентября этот закон вступил в силу.

Читайте также: Закон Божий. Как и когда Рада хочет запретить Московский патриархат

церковьУПЦ МПзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
церковь
Чем капеллан отличается от священника: объясняет ВЦУ
Совсем не святая: церковь – оружие российской пропаганды в войне против Украины
Епископ родом из Тернополя вошел в список новых кардиналов Ватикана: он самый молодой среди всех
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: