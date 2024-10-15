Росіяни просунулися в Торецьку на Донеччині, у місті немає вцілілих районів – ОТУ "Луганськ"
Вівторок, 15 жовтня 2024, 13:39
Російські військові просунулися в місті Торецьк Донецької області та знищують з артилерії цілі райони.
Джерело: речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Сьогодні [15 жовтня] DeepState оновив карту, показуючи, що в Торецьку ворог просувається. На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику: артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. У Торецьку вже немає цілих районів".
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Деталі: Речниця також повідомила, що, згідно з інформацією української розвідки, противник намагається скористатися сухою погодою на Донеччині, активно застосовуючи артилерію та дрони для досягнення своїх завдань до початку морозів.
Передісторія:
- У ніч проти 15 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили карту, вказавши на просування російських окупантів у Луганській та Донецькій областях, зокрема в Торецьку.
- 11 жовтня начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері телемарафону повідомив, що українська армія контролює приблизно 40-50% міста Торецьк у Донецькій області, тоді як інша частина міста окупована росіянами.
- 9 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону розповів, що у місті Торецьк, де не залишилося жодної вцілілої будівлі, залишаються близько 1200 людей, які не мають наміру виїжджати.
- 7 жовтня, речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські окупаційні війська зайшли на східні околиці міста Торецьк та дещо просунулися однією з вулиць у напрямку шахти "Центральна".