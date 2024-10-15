Росіяни просунулися в Торецьку на Донеччині, у місті немає вцілілих районів – ОТУ "Луганськ"

Російські військові просунулися в місті Торецьк Донецької області та знищують з артилерії цілі райони.

Джерело: речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні [15 жовтня] DeepState оновив карту, показуючи, що в Торецьку ворог просувається. На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику: артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. У Торецьку вже немає цілих районів".

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Деталі: Речниця також повідомила, що, згідно з інформацією української розвідки, противник намагається скористатися сухою погодою на Донеччині, активно застосовуючи артилерію та дрони для досягнення своїх завдань до початку морозів.

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