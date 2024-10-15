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Россияне продвинулись в Торецке Донецкой области, в городе нет уцелевших районов – ОТГ "Луганск"

Анастасия ПроцВторник, 15 октября 2024, 13:39
Россияне продвинулись в Торецке Донецкой области, в городе нет уцелевших районов – ОТГ Луганск
Торецк. Иллюстративное фото: Getty Images

Российские военные продвинулись в городе Торецк Донецкой области и уничтожают из артиллерии целые районы.

Источник: пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сегодня [15 октября] DeepState обновил карту, показывая, что в Торецке враг продвигается. К сожалению, должна признать, что это так. Враг использует тактику: артиллерия, уничтожаем город, уничтожаем районы. В Торецке уже нет целых районов".

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Детали: Пресс-секретарь также сообщила, что, согласно информации украинской разведки, противник пытается воспользоваться сухой погодой в Донецкой области, активно применяя артиллерию и дроны для достижения своих задач до начала морозов.

Предыстория:

  • В ночь на 15 октября аналитики проекта DeepState обновили карту, указав на продвижение российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях, в частности в Торецке.
  • 11 октября начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона сообщил, что украинская армия контролирует примерно 40-50% города Торецк в Донецкой области, тогда как остальная часть города оккупирована россиянами.
  • 9 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона рассказал, что в городе Торецк, где не осталось ни одного уцелевшего здания, остаются около 1200 человек, которые не намерены выезжать.
  • 7 октября, пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупационные войска зашли на восточные окраины города Торецк и несколько продвинулись по одной из улиц в направлении шахты "Центральная".

Вооруженные силыДонецкая область
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