Россияне продвинулись в Торецке Донецкой области, в городе нет уцелевших районов – ОТГ "Луганск"

Российские военные продвинулись в городе Торецк Донецкой области и уничтожают из артиллерии целые районы.

Источник: пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сегодня [15 октября] DeepState обновил карту, показывая, что в Торецке враг продвигается. К сожалению, должна признать, что это так. Враг использует тактику: артиллерия, уничтожаем город, уничтожаем районы. В Торецке уже нет целых районов".

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Детали: Пресс-секретарь также сообщила, что, согласно информации украинской разведки, противник пытается воспользоваться сухой погодой в Донецкой области, активно применяя артиллерию и дроны для достижения своих задач до начала морозов.

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