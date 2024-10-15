Росіяни скинули вибухівку з дрона по передмістю Херсона, поранений 18-річний хлопець – ОВА

15 жовтня росіяни скинули вибухівку з БпЛА на передмістя Херсона, поранення отримав 18-річний хлопець.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: У військовій адміністрації повідомляють, що внаслідок російського удару по Антонівці 18-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

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Раніше в Херсонській ОВА повідомляли про атаку російського БпЛА по цивільній автівці в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки 76-річна жінка, яка перебувала в салоні, отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

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