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Росіяни скинули вибухівку з дрона по передмістю Херсона, поранений 18-річний хлопець – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 15 жовтня 2024, 14:14
Росіяни скинули вибухівку з дрона по передмістю Херсона, поранений 18-річний хлопець – ОВА
Ілюстративне фото Getty Images

15 жовтня росіяни скинули вибухівку з БпЛА на передмістя Херсона, поранення отримав 18-річний хлопець.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: У військовій адміністрації повідомляють, що внаслідок російського удару по Антонівці 18-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

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Раніше в Херсонській ОВА повідомляли про атаку російського БпЛА по цивільній автівці в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки 76-річна жінка, яка перебувала в салоні, отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

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Передісторія:

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  • 14 жовтня росіяни атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області: двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.
  • Через російський артилерійський удар по житловій забудові Дніпровського району міста Херсону загинули дві літні жінки, ще одна 42-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та забій грудної клітки.
  • 13 жовтня російські війська скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, який їхав на мопеді, він загинув.

ХерсонХерсонська областьбезпілотникижертви
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