Росіяни скинули вибухівку з дрона по передмістю Херсона, поранений 18-річний хлопець – ОВА
Вівторок, 15 жовтня 2024, 14:14
15 жовтня росіяни скинули вибухівку з БпЛА на передмістя Херсона, поранення отримав 18-річний хлопець.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram
Деталі: У військовій адміністрації повідомляють, що внаслідок російського удару по Антонівці 18-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
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Раніше в Херсонській ОВА повідомляли про атаку російського БпЛА по цивільній автівці в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки 76-річна жінка, яка перебувала в салоні, отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.
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Передісторія:
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