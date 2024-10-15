Россияне сбросили взрывчатку с дрона по пригороду Херсона, ранен 18-летних парень – ОВА
Вторник, 15 октября 2024, 14:14
15 октября россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на пригород Херсона, ранения получил 18-летний парень.
Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram
Детали: В военной администрации сообщают, что в результате российского удара по Антоновке 18-летний парень получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
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Ранее в Херсонской ОВА сообщали об атаке российского БПЛА по гражданской машине в Днепровском районе Херсона. В результате сброса взрывчатки 76-летняя женщина, которая находилась в салоне, получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
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Предыстория:
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- 14 октября россияне атаковали с дрона автомобиль недалеко от села Гавриловка Херсонской области: два человека погибли, еще один человек получил ранения.
- В результате российского артиллерийского удара по жилой застройке Днепровского района города Херсона погибли две пожилые женщины, еще одна 42-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и ушиб грудной клетки.
- 13 октября российские войска сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который ехал на мопеде, он погиб.