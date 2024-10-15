Россияне сбросили взрывчатку с дрона по пригороду Херсона, ранен 18-летних парень – ОВА

15 октября россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на пригород Херсона, ранения получил 18-летний парень.

Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram

Детали: В военной администрации сообщают, что в результате российского удара по Антоновке 18-летний парень получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

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Ранее в Херсонской ОВА сообщали об атаке российского БПЛА по гражданской машине в Днепровском районе Херсона. В результате сброса взрывчатки 76-летняя женщина, которая находилась в салоне, получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

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