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Зеленський: Північна Корея надає Росії не лише зброю, але й робітників для заводів

Анастасія ПроцСереда, 16 жовтня 2024, 12:47
Зеленський: Північна Корея надає Росії не лише зброю, але й робітників для заводів
скриншот з відео

16 жовтня під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й людей, які мають працювати на російських заводах.

Джерело: промова Зеленського у Верховній Раді

Пряма мова: "В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що це участь вже другої держави у війні проти України на боці Росії. 

"Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН",  додав Зеленський.

Що передувало: 

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  • 14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.
  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.

ЗеленськийПівнічна КореяРосіяКитай
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