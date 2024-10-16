Зеленський: Північна Корея надає Росії не лише зброю, але й робітників для заводів
16 жовтня під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й людей, які мають працювати на російських заводах.
Джерело: промова Зеленського у Верховній Раді
Пряма мова: "В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії".
Деталі: Зеленський підкреслив, що це участь вже другої держави у війні проти України на боці Росії.
"Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН", – додав Зеленський.
Що передувало:
- 14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.