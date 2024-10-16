Зеленский: Северная Корея предоставляет России не только оружие, но и рабочих для заводов

16 октября во время представления Плана победы в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и людей, которые должны работать на российских заводах.

Источник: речь Зеленского в Верховной Раде

Прямая речь: "В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея – семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов – вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России.

"Каждый видит помощь иранского режима для Путина так же как и сотрудничество Китая с Россией. Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных, действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН", – добавил Зеленский.

Что предшествовало:

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