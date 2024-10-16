Журналісти CNN вперше показали, як ГУР запускає дрони "Люті" по Росії
Журналісти CNN уперше показали, як підрозділ, що входить до складу ГУР, запускає українські далекобійні дрони "Люті" по Росії.
Джерело: CNN
Деталі: Журналісти провели два дні з командою спеціалістів ГУР, які готувались до запуску понад 100 безпілотників на територію Росії в ніч на 29 вересня.
За словами фахівців ГУР, метою дронів був склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені іранськими ракетами, що стояли на території депо. Ця ціль була розташована на околиці села Котлубань у Волгоградській області. Відстань до цілі – понад 600 кілометрів.
Як розповіли журналістам представники ГУР із позивними "Серж" і "Вектор", планування маршрутів до Росії відбувається з таємного місця. "Лютого" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.
Читайте також: Санкції на 1000 кілометрів. Історія українського дрона "Лютий", який палить російські НПЗ
Разом з "Лютими" бійці використовують й інші дрони-камікадзе, зокрема вітчизняний "Рубака". "Вектор" пояснює, що ці дрони мають важливе значення для успіху будь-якої місії. Мета проста: придушити протиповітряну оборону і відволікти вогонь від "Лютого".
Фахівець ГУР пояснив, що вони намагаються змішувати дрони й запускати їх з різних відстаней й з різних місць запуску.
За словами "Сержа", близько 30% усіх безпілотників, які мають запущені, виконують місії приманки, а "Люті" є головними, що призначені для цілі у селищі Котлубань. В інших частинах України приблизно 80 інших співробітників ГУР готують до польоту 90 інших безпілотників.
"Люті" у повній темряві вивозять на позиції. Позаду рухається машина з операторами.
Журналісти CNN уперше показали, як підрозділ, що входить до складу ГУР, запускає українські далекобійні дрони "Люті" по Росії.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 16, 2024
Відео - CNN pic.twitter.com/SptdUorPdP
Пілоти запускають дрон і забезпечують плавний зліт. Опинившись у повітрі, дрон рушає по раніше запрограмованим маршрутам.
Успіх місії відстежують трьома способами: за допомогою розвідки на землі, повідомлень у російських групах Telegram і, пізніше, аналізу за допомогою супутникових технологій.
Тільки після того, як всі три способи будуть оцінені, місію можна вважати успішною чи неуспішною.
Що передувало:
- У Міноборони Росії 29 вересня заявили, що регіони Федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БпЛА. За даними російських пабліків, у Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони у ніч на 29 вересня вразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів біля селища Котлубань Волгоградської області РФ.