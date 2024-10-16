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Журналісти CNN вперше показали, як ГУР запускає дрони "Люті" по Росії

Тетяна ОлійникСереда, 16 жовтня 2024, 23:59
Журналісти CNN вперше показали, як ГУР запускає дрони Люті по Росії
Фото - CNN

Журналісти CNN уперше показали, як підрозділ, що входить до складу ГУР, запускає українські далекобійні дрони "Люті" по Росії.

Джерело: CNN

Деталі: Журналісти провели два дні з командою спеціалістів ГУР, які готувались до запуску понад 100 безпілотників на територію Росії в ніч на 29 вересня.

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За словами фахівців ГУР, метою дронів був склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені іранськими ракетами, що стояли на території депо. Ця ціль була розташована на околиці села Котлубань у Волгоградській області. Відстань до цілі – понад 600 кілометрів.

Як розповіли журналістам представники ГУР із позивними "Серж" і "Вектор", планування маршрутів до Росії відбувається з таємного місця. "Лютого" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.

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Разом з "Лютими" бійці використовують й інші дрони-камікадзе, зокрема вітчизняний "Рубака". "Вектор" пояснює, що ці дрони мають важливе значення для успіху будь-якої місії. Мета проста: придушити протиповітряну оборону і відволікти вогонь від "Лютого".

Фахівець ГУР пояснив, що вони намагаються змішувати дрони й запускати їх з різних відстаней й з різних місць запуску.

За словами "Сержа", близько 30% усіх безпілотників, які мають запущені, виконують місії приманки, а "Люті" є головними, що призначені для цілі у селищі Котлубань. В інших частинах України приблизно 80 інших співробітників ГУР готують до польоту 90 інших безпілотників.

"Люті" у повній темряві вивозять на позиції. Позаду рухається машина з операторами.

Пілоти запускають дрон і забезпечують плавний зліт. Опинившись у повітрі, дрон рушає по раніше запрограмованим маршрутам.

Успіх місії відстежують трьома способами: за допомогою розвідки на землі, повідомлень у російських групах Telegram і, пізніше, аналізу за допомогою супутникових технологій.

Тільки після того, як всі три способи будуть оцінені, місію можна вважати успішною чи неуспішною.

Що передувало: 

  • У Міноборони Росії 29 вересня заявили, що регіони Федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БпЛА. За даними російських пабліків, у Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.
  • У Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони у ніч на 29 вересня вразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів біля селища Котлубань Волгоградської області РФ.

безпілотникиГУР
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