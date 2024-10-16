Журналисты CNN впервые показали, как ГУР запускает дроны "Лютые" по России

Журналисты CNN впервые показали, как подразделение, входящее в состав ГУР запускает украинские дальнобойные дроны "Лютые" по России.

Источник: CNN

Детали: Журналисты провели два дня с командой специалистов ГУР, которые готовились к запуску более 100 беспилотников на территорию России в ночь на 29 сентября.

Реклама:

По словам специалистов ГУР, целью дронов был склад боеприпасов, а именно вагоны поездов, загруженные иранскими ракетами, которые стояли на территории депо. Эта цель была расположена на окраине села Котлубань в Волгоградской области. Расстояние до цели – более 600 километров.

Как рассказали журналистам представители ГУР с позывными "Серж" и "Вектор", планирование маршрутов в Россию происходит из тайного места. "Лютого" можно запрограммировать на более 1 тысячи различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

Читайте также: Санкции на 1000 километров. История украинского дрона "Лютый", который жжет российские НПЗ

РЕКЛАМА:

Вместе с "Лютыми" бойцы используют и другие дроны-камикадзе, в частности отечественный "Рубака". "Вектор" объясняет, что эти дроны имеют важное значение для успеха любой миссии. Цель проста: подавить противовоздушную оборону и отвлечь огонь от "Лютого".

Специалист ГУР объяснил, что они пытаются смешивать дроны и запускать их с разных расстояний и из разных мест запуска.

По словам "Сержа", около 30% всех беспилотников, которые запускают, будут выполнять миссии приманки, а "Лютые" являются главными, предназначенные для цели в поселке Котлубань. В других частях Украины примерно 80 других сотрудников ГУР готовят к полету 90 других беспилотников.

"Лютые" в полной темноте вывозят на позиции. Позади движется машина с операторами.

Журналісти CNN уперше показали, як підрозділ, що входить до складу ГУР, запускає українські далекобійні дрони "Люті" по Росії.



Відео - CNN pic.twitter.com/SptdUorPdP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 16, 2024

Пилоты запускают дрон и обеспечивают плавный взлет. Оказавшись в воздухе, дрон движется по ранее запрограммированным маршрутам.

Успех миссии отслеживают тремя способами: с помощью разведки на земле, сообщений в российских группах Telegram и, позже, анализа с помощью спутниковых технологий.

Только после того, как все три способа будут оценены, миссию можно считать успешной или неуспешной.

Что предшествовало: