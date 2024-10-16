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Журналисты CNN впервые показали, как ГУР запускает дроны "Лютые" по России

Татьяна ОлейникСреда, 16 октября 2024, 23:59
Журналисты CNN впервые показали, как ГУР запускает дроны Лютые по России
Фото - CNN

Журналисты CNN впервые показали, как подразделение, входящее в состав ГУР запускает украинские дальнобойные дроны "Лютые" по России.

Источник: CNN

Детали: Журналисты провели два дня с командой специалистов ГУР, которые готовились к запуску более 100 беспилотников на территорию России в ночь на 29 сентября.

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По словам специалистов ГУР, целью дронов был склад боеприпасов, а именно вагоны поездов, загруженные иранскими ракетами, которые стояли на территории депо. Эта цель была расположена на окраине села Котлубань в Волгоградской области. Расстояние до цели – более 600 километров.

Как рассказали журналистам представители ГУР с позывными "Серж" и "Вектор", планирование маршрутов в Россию происходит из тайного места. "Лютого" можно запрограммировать на более 1 тысячи различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

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Вместе с "Лютыми" бойцы используют и другие дроны-камикадзе, в частности отечественный "Рубака". "Вектор" объясняет, что эти дроны имеют важное значение для успеха любой миссии. Цель проста: подавить противовоздушную оборону и отвлечь огонь от "Лютого".

Специалист ГУР объяснил, что они пытаются смешивать дроны и запускать их с разных расстояний и из разных мест запуска.

По словам "Сержа", около 30% всех беспилотников, которые запускают, будут выполнять миссии приманки, а "Лютые" являются главными, предназначенные для цели в поселке Котлубань. В других частях Украины примерно 80 других сотрудников ГУР готовят к полету 90 других беспилотников.

"Лютые" в полной темноте вывозят на позиции. Позади движется машина с операторами.

Пилоты запускают дрон и обеспечивают плавный взлет. Оказавшись в воздухе, дрон движется по ранее запрограммированным маршрутам.

Успех миссии отслеживают тремя способами: с помощью разведки на земле, сообщений в российских группах Telegram и, позже, анализа с помощью спутниковых технологий.

Только после того, как все три способа будут оценены, миссию можно считать успешной или неуспешной.

Что предшествовало:

  • В Минобороны России 29 сентября заявили, что регионы Федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БпЛА. По данным российских пабликов, в Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.
  • В Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны в ночь на 29 сентября поразили арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области РФ.

беспилотникиГУР
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