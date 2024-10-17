У Києві внаслідок атаки безпілотників пошкоджений житловий будинок – КМВА

Усі російські БпЛА, які атакували Київ уночі 17 жовтня, вдалося знищити, але у Деснянському районі міста внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

Джерело: КМВА у Telegram, мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат".

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Деталі: За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Попко зазначив, що ударні безпілотники на Київ заходили хвилями і з різних напрямків.

Тривогу у столиці оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала 3,5 години.

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Оновлено: Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка.

"Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили. Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає", – заявив мер.

Передісторія: