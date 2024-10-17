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В Киеве в результате атаки беспилотников поврежден жилой дом – КГВА

Ирина БалачукЧетверг, 17 октября 2024, 07:57
В Киеве в результате атаки беспилотников поврежден жилой дом – КГВА
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Все российские БпЛА, которые атаковали Киев ночью 17 октября, удалось уничтожить, но в Деснянском районе города в результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом.

Источник: КГВА в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат".

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Детали: По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Попко отметил, что ударные беспилотники на Киев заходили волнами и с разных направлений.

Тревогу в столице объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась 3,5 часа. 

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Обновлено: Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада.

"Разбито стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили. Также в Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет", – заявил мэр.

Предыстория:

Киевбеспилотники
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