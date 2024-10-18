Кім Чен Ин назвав Південну Корею ворогом і згадав про ядерне стримування

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що Південна Корея є іноземною і ворожою країною.

Джерело: Reuters із посиланням на державне інформагентство КНДР KCNA

Деталі: Ці слова пролунали наступного дня після того, як KCNA повідомило, що Національні збори Північної Кореї внесли зміни до конституції, визначивши Південну Корею "ворожою державою", відповідно до обіцянки Кіма відмовитися від об'єднання двох Корей в якості національної мети.

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Кім також заявив, що зміна характеру альянсу між Південною Кореєю і США та їхні більш розвинені військові маневри підкреслюють важливість сильнішого ядерного стримування з боку Північної Кореї.

Коментуючи підрив північнокорейськими військовими автомобільного і залізничного сполучення з Південною Кореєю цього тижня, Кім сказав, що це означає кінець стосунків з Сеулом, а також "повне усунення непотрібного уявлення про співвітчизників і необґрунтованої ідеї возз'єднання".

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