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Кім Чен Ин назвав Південну Корею ворогом і згадав про ядерне стримування

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 жовтня 2024, 03:56
Кім Чен Ин назвав Південну Корею ворогом і згадав про ядерне стримування
Кім Чен Ин, фото AFP via Getty Images

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що Південна Корея є іноземною і ворожою країною.

Джерело: Reuters із посиланням на державне інформагентство КНДР KCNA

Деталі: Ці слова пролунали наступного дня після того, як KCNA повідомило, що Національні збори Північної Кореї внесли зміни до конституції, визначивши Південну Корею "ворожою державою", відповідно до обіцянки Кіма відмовитися від об'єднання двох Корей в якості національної мети.

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Кім також заявив, що зміна характеру альянсу між Південною Кореєю і США та їхні більш розвинені військові маневри підкреслюють важливість сильнішого ядерного стримування з боку Північної Кореї.

Коментуючи підрив північнокорейськими військовими автомобільного і залізничного сполучення з Південною Кореєю цього тижня, Кім сказав, що це означає кінець стосунків з Сеулом, а також "повне усунення непотрібного уявлення про співвітчизників і необґрунтованої ідеї возз'єднання".

Передісторія:

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  • 15 жовтня КНДР здійснила підрив частини доріг, які з’єднували її з Південною Кореєю. Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" території Північної Кореї від Південної Кореї, заявивши, що вони поінформували американських військових про цей крок, щоб "запобігти будь-якій помилковій оцінці і випадковому конфлікту".
  • Після цього США звернулися до Північної Кореї з проханням припинити дії, що збільшують ризик конфлікту.
  • 16 жовтня у Північній Кореї відзвітували про мобілізацію 1,4 млн громадян, які палко бажають воювати у "священній війні" і знищити ворогів, які посягають на "суверенітет" країни.
  • 14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну в Україні Північної Кореї.
  • 16 жовтня під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й людей, які мають працювати на російських заводах.

КНДРПівденна Корея
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