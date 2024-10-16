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У КНДР прозвітували про 1,4 млн мобілізованих молодиків, які готові до "священної війни"

Альона Мазуренко Середа, 16 жовтня 2024, 13:13
У КНДР прозвітували про 1,4 млн мобілізованих молодиків, які готові до священної війни
фото: getty images

У Північній Кореї відзвітували про мобілізацію 1,4 млн громадян, які палко бажають воювати у "священній війні" і знищити ворогів, які посягають на "суверенітет" країни, яку очолює Кім Чен Ин.

Джерело: Корейське центральне інформаційне агентство

Дослівно: "У разі війни знищиться Республіка Корея (Південна Корея - ред.). Вона бажає війни, і ми із задоволенням знищимо її...

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За зведеними даними, за два дні, 14 і 15 жовтня, в загальнодержавному масштабі понад 1,4 млн. керівних працівників Спілки молоді та молодих людей виявили палке бажання вступити й повернутися до Народної армії".

Деталі: Пропаганда КНДР стверджує, що таким було бажання 1,4 млн молоді 14-15 жовтня.

У заяві КНДР відкрито погрожує Південній Кореї: "Уся країна переповнена бажанням знищити корейське сміття, яке порушує суверенітет і безпеку нашої священної республіки".

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Дослівно: "Гаряча пристрасть молоді до вступу в армію є яскравим проявом пекучої ненависті та мстивості представників нового покоління, готових зривати зброєю покарання безрозсудну хоробрість покидьків людства, що чинять найбільший злочин, аби неодмінно спричинити війну, та порвати поганий зв'язок з ними.

Молоді люди різних місць підписали заяву про вступ і повернення до війська з рішучістю знайти і знищити всіх без винятку найлютіших маніяків протиборства, злочинців".

Нагадаємо:

  • Напередодні КНДР здійснила підрив частини доріг, які з’єднували її з Південною Кореєю. Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" території Північної Кореї від Південної Кореї, заявивши, що вони поінформували американських військових про цей крок, щоб "запобігти будь-якій помилковій оцінці і випадковому конфлікту".
  • 14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.
  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.
  • 16 жовтня під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й людей, які мають працювати на російських заводах.

КНДРПівденна Кореявійна
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