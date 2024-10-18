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Ким Чен Ын назвал Южную Корею врагом и упомянул о ядерном сдерживании

Катерина ТищенкоПятница, 18 октября 2024, 03:56
Ким Чен Ын назвал Южную Корею врагом и упомянул о ядерном сдерживании
Ким Чен Ын, фото AFP via Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является иностранной и враждебной страной.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР KCNA

Детали: Эти слова прозвучали на следующий день после того, как KCNA сообщило, что Национальное собрание Северной Кореи внесло изменения в конституцию, определив Южную Корею "враждебным государством", в соответствии с обещанием Кима отказаться от объединения двух Корей в качестве национальной цели.

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Ким также заявил, что изменение характера альянса между Южной Кореей и США и их более развитые военные маневры подчеркивают важность более сильного ядерного сдерживания со стороны Северной Кореи.

Комментируя подрыв северокорейскими военными автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей на этой неделе, Ким сказал, что это означает конец отношений с Сеулом, а также "полное устранение ненужного представления о соотечественниках и необоснованной идеи воссоединения".

Предыстория:

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  • 15 октября КНДР осуществила подрыв части дорог, которые соединяли ее с Южной Кореей. На прошлой неделе северокорейские военные объявили о плане "полного отделения" территории Северной Кореи от Южной Кореи, заявив, что они проинформировали американских военных об этом шаге, чтобы "предотвратить любую ложную оценку и случайный конфликт".
  • После этого США обратились к Северной Корее с просьбой прекратить действия, увеличивающие риск конфликта после того, как Пхеньян взорвал дороги, которые связывали страну с Южной Кореей.
  • 16 октября в Северной Корее отчитались о мобилизации 1,4 млн граждан, которые горячо желают воевать в "священной войне" и уничтожить врагов, посягающих на "суверенитет" страны.
  • 14 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.
  • 16 октября во время представления Плана победы в Верховной Раде Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и людей, которые должны работать на российских заводах.

КНДРЮжная Корея
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