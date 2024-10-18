Ким Чен Ын назвал Южную Корею врагом и упомянул о ядерном сдерживании

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является иностранной и враждебной страной.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР KCNA

Детали: Эти слова прозвучали на следующий день после того, как KCNA сообщило, что Национальное собрание Северной Кореи внесло изменения в конституцию, определив Южную Корею "враждебным государством", в соответствии с обещанием Кима отказаться от объединения двух Корей в качестве национальной цели.

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Ким также заявил, что изменение характера альянса между Южной Кореей и США и их более развитые военные маневры подчеркивают важность более сильного ядерного сдерживания со стороны Северной Кореи.

Комментируя подрыв северокорейскими военными автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей на этой неделе, Ким сказал, что это означает конец отношений с Сеулом, а также "полное устранение ненужного представления о соотечественниках и необоснованной идеи воссоединения".

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