ППО знищила усі дрони, які летіли на Київ, але знову тривога через загрозу ракет – КМВА
Субота, 19 жовтня 2024, 06:50
Сили оборони знешкодили усі російські безпілотники, які атакували Київ уночі 19 жовтня.
Джерело: КМВА у Telegram
Дослівно начальник КМВА Сергій Попко: "Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці".
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Деталі: За його словами, російські БпЛА заходили на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години.
Начальник КМВА закликав мешканців спускатися в укриття під час повітряної тривоги.
Доповнено: Станом на 6:50 ранку у Києві знову лунає повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.
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Передісторія:
- Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
- Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
- О 3 ночі Київська обласна адміністрація повідомила, що в області зафіксували російські безпілотники і працює протиповітряна оборона.
- Після 4 ранку 19 жовтня влада повідомила про роботу ППО у Києві.
- Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують після того, як невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона.