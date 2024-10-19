ППО знищила усі дрони, які летіли на Київ, але знову тривога через загрозу ракет – КМВА

Сили оборони знешкодили усі російські безпілотники, які атакували Київ уночі 19 жовтня.

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно начальник КМВА Сергій Попко: "Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці".

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Деталі: За його словами, російські БпЛА заходили на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години.

Начальник КМВА закликав мешканців спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

Доповнено: Станом на 6:50 ранку у Києві знову лунає повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.

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