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ППО знищила усі дрони, які летіли на Київ, але знову тривога через загрозу ракет – КМВА

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 06:50
ППО знищила усі дрони, які летіли на Київ, але знову тривога через загрозу ракет – КМВА
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони знешкодили усі російські безпілотники, які атакували Київ уночі 19 жовтня.

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно начальник КМВА Сергій Попко: "Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці".

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Деталі: За його словами, російські БпЛА заходили на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години.

Начальник КМВА закликав мешканців спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

Доповнено: Станом на 6:50 ранку у Києві знову лунає повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.

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Передісторія:

КиївбезпілотникиППО
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