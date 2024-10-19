ПВО уничтожила все дроны, которые летели на Киев, но снова тревога из-за угрозы ракет – КГВА

Силы обороны обезвредили все российские беспилотники, которые атаковали Киев ночью 19 октября.

Источник: КМВА в Telegram

Дословно начальник КГВА Сергей Попко: "Силы обороны обезвредили все российские дроны, которые угрожали столице".

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Детали: По его словам, российские БпЛА заходили на Киев с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех с половиной часов.

Начальник КГВА призвал жителей спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

Дополнено: По состоянию на 6:50 утра в Киеве снова звучит воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.

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