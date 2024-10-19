ПВО уничтожила все дроны, которые летели на Киев, но снова тревога из-за угрозы ракет – КГВА
Суббота, 19 октября 2024, 06:50
Силы обороны обезвредили все российские беспилотники, которые атаковали Киев ночью 19 октября.
Источник: КМВА в Telegram
Дословно начальник КГВА Сергей Попко: "Силы обороны обезвредили все российские дроны, которые угрожали столице".
Реклама:
Детали: По его словам, российские БпЛА заходили на Киев с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех с половиной часов.
Начальник КГВА призвал жителей спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.
Дополнено: По состоянию на 6:50 утра в Киеве снова звучит воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
- По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
- В 3 ночи Киевская областная администрация сообщила, что в области зафиксировали российские беспилотники и работает противовоздушная оборона.
- После 4 утра 19 октября власти сообщили о работе ПВО в Киеве.
- Позже стало известно, что в Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют после того, как небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона