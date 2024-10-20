Зеленский собирает СНБО по МСЭК и "инвалидам", требует решений правоохранителей

Президент Владимир Зеленский назначил заседание СНБО и требует реакции правоохранителей относительно ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивых инвалидностей, в частности прокурорами.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг.

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То, что происходит с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности.

Я жду от правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО".

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