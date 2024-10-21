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Армія Ізраїлю "навмисно зруйнувала" спостережну вежу та огорожу ООН у Лівані

Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 06:57
Армія Ізраїлю навмисно зруйнувала спостережну вежу та огорожу ООН у Лівані
наслідки вибуху в штаб-квартирі UNIFIL у Накурі, фото: ООН

Армія оборони Ізраїлю "навмисно зруйнувала" спостережну вежу та огорожу по периметру локації Миротворчих сили ООН у Лівані (UNIFIL) у селищі Марвахін на півдні країни.

Джерело: заява UNIFIL на сайті ООН

Дослівно: "Ми ще раз нагадуємо ЦАХАЛу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час".

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Деталі: В UNIFIL також нагадали, що напад на об'єкт ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.

Документ був ухвалений одноголосно щоб припинити війну 2006 року між Ізраїлем та "Хезболлою" та намітити шлях до безпеки на кордоні між Ізраїлем та Ліваном.

У заяві також зазначається, що ізраїльська армія неодноразово зверталася до UNIFIL з проханням звільнити свої позиції вздовж "блакитної лінії" і навмисно завдавала шкоди позиціям ООН.

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Незважаючи на тиск на місію і країни, що надають війська, у місії підкреслили, що миротворці залишаються на всіх своїх позиціях.

Дослівно: "Ми продовжимо виконувати наші завдання з моніторингу та звітування".

Передісторія: 

  • 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. 
  • Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
  • 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
  • В кінці вересня Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
  • 1 жовтня війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.

ООНІзраїль
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