Армия Израиля "намеренно разрушила" наблюдательную башню и ограждение ООН в Ливане
Армия обороны Израиля "намеренно разрушила" наблюдательную башню и ограждение по периметру локации Миротворческих силы ООН в Ливане (UNIFIL) в поселке Марвахин на юге страны.
Источник: заявление UNIFIL на сайте ООН
Дословно: "Мы еще раз напоминаем ЦАХАЛу и всем субъектам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также уважать неприкосновенность помещений ООН в любое время".
Детали: В UNIFIL также напомнили, что нападение на объект ООН и повреждение его имущества является грубым нарушением международного права и резолюции 1701 Совета Безопасности.
Документ был принят единогласно и призван прекратить войну 2006 года между Израилем и "Хезболлой" и наметить путь к безопасности на границе между Израилем и Ливаном.
В заявлении также отмечается, что израильская армия неоднократно обращалась к UNIFIL с просьбой освободить свои позиции вдоль "голубой линии" и намеренно наносила ущерб позициям ООН.
Несмотря на давление на миссию и страны, предоставляющие войска, в миссии подчеркнули, что миротворцы остаются на всех своих позициях.
Дословно: "Мы продолжим выполнять наши задачи по мониторингу и отчетности".
Предыстория:
- 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых.
- Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
- 18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
- В конце сентября Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.
- 1 октября войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.