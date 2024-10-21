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Армия Израиля "намеренно разрушила" наблюдательную башню и ограждение ООН в Ливане

Алена ИвашкивПонедельник, 21 октября 2024, 06:57
Армия Израиля намеренно разрушила наблюдательную башню и ограждение ООН в Ливане
последствия взрыва в штаб-квартире UNIFIL в Накуре, фото: ООН

Армия обороны Израиля "намеренно разрушила" наблюдательную башню и ограждение по периметру локации Миротворческих силы ООН в Ливане (UNIFIL) в поселке Марвахин на юге страны.

Источник: заявление UNIFIL на сайте ООН

Дословно: "Мы еще раз напоминаем ЦАХАЛу и всем субъектам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также уважать неприкосновенность помещений ООН в любое время".

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Детали: В UNIFIL также напомнили, что нападение на объект ООН и повреждение его имущества является грубым нарушением международного права и резолюции 1701 Совета Безопасности.

Документ был принят единогласно и призван прекратить войну 2006 года между Израилем и "Хезболлой" и наметить путь к безопасности на границе между Израилем и Ливаном.

В заявлении также отмечается, что израильская армия неоднократно обращалась к UNIFIL с просьбой освободить свои позиции вдоль "голубой линии" и намеренно наносила ущерб позициям ООН.

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Несмотря на давление на миссию и страны, предоставляющие войска, в миссии подчеркнули, что миротворцы остаются на всех своих позициях.

Дословно: "Мы продолжим выполнять наши задачи по мониторингу и отчетности".

Предыстория: 

  • 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. 
  • Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
  • 18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
  • В конце сентября Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.
  • 1 октября войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.

ООНИзраиль
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