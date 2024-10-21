Курська операція: командир 95-ї бригади розповів про роль авіації та БМП "Мардер"

Командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ полковник Олег Апостол на позивний "Формоза" розповів, як його підрозділ здійснював наступ на Курську область Росії після важких боїв за Торецьк на Донбасі.

Джерело: Апостол в інтервʼю виданню "Новинарня"

Деталі: 95-та бригада бере участь в операції Сил оборони України на території Курської області РФ з серпня 2024 року. За словами Апостола, підрозділ отримав наказ на прорив кордону, коли брав участь у важких боях за Торецьк на Донбасі. Він наголосив, що десантники швидко адаптувалися до нових умов, попри мінімальний час на підготовку.

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Бригада захопила кілька населених пунктів у Курській області, зокрема Погребки, Хитрівку та Камишевку, і продовжує їх утримувати. Командир підкреслив важливу роль маневрів і рейдових дій у цій операції, оскільки оборона противника в цьому районі не була ешелонованою, що дозволило українським силам діяти більш гнучко.

Пряма мова: "Я заходив важче, ніж 80-та та 82-га. У них був час на підготовку, а я одразу ж із Торецька заходив на Курщину, нам дали тільки три дні на підготовку. Три дні – включно з переїздом".

Деталі: Апостол відзначив роботу авіації, а саме літаки МіГ та Су, переобладнані під іноземні бомби, що дозволило влучати в ціль з похибкою всього у 2-3 метри. За словами командира, це значно спрощує військові операції.

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Пряма мова: "Якщо треба в якусь точку влупити – маєш. Якщо треба застосування "хаймарса" – теж без питань. Вони також зіграли свою роль".

Деталі: Крім авіації, Апостол підкреслив значення німецької техніки, а саме гусеничні бойові машини піхоти "Marder", які ефективно використовувалися для прориву позицій ворога.

"На Курщині вони працювали, як косарка – знищували споруди, де ховалися росіяни." "Якби не така техніка, я не знаю, чи взяв би Малу Локню", – каже командир.

Він також відзначив ефективність американських БМП "M2 Bradley", але зауважив, що хоче ще потужнішого озброєння до цієї техніки.

Апостол каже, що зараз стало важче битися на Курщині. Командир зауважує, що на Курщину з боку росіян зайшла еліта, морпіхи і ВДВ. "Буде важко "бодатися", важко утримати це все", – каже Апостол.

"Вже є лінія фронту на Курщині. Щоб відволікти росіян звідси, треба якийсь інший напрямок брати, і туди рухатися", – додає Апостол.

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