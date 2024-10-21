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Курская операция: командир 95-й бригады рассказал о роли авиации и БМП "Мардер"

"Украинская правда"Понедельник, 21 октября 2024, 13:10
Курская операция: командир 95-й бригады рассказал о роли авиации и БМП Мардер
Олег Апостол. Фото: пресс-служба 95 ОДШБр

Командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ полковник Олег Апостол с позывным "Формоза" рассказал, как его подразделение осуществляло наступление на Курскую область России после тяжелых боев за Торецк на Донбассе.

Источник: Апостол в интервью изданию "Новинарня

Детали: 95-я бригада участвует в операции Сил обороны Украины на территории Курской области РФ с августа 2024 года. По словам Апостола, подразделение получило приказ на прорыв границы, когда участвовало в тяжелых боях за Торецк на Донбассе. Он отметил, что десантники быстро адаптировались к новым условиям, несмотря на минимальное время на подготовку.

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Бригада захватила несколько населенных пунктов в Курской области, в частности Погребки, Хитровку и Камышевку, и продолжает их удерживать. Командир подчеркнул важную роль маневров и рейдовых действий в этой операции, поскольку оборона противника в этом районе не была эшелонированной, что позволило украинским силам действовать более гибко.

Прямая речь: "Я заходил тяжелее, чем 80-я и 82-я. У них было время на подготовку, а я сразу же из Торецка заходил на Курщину, нам дали только три дня на подготовку. Три дня – включая переезд".

Детали: Апостол отметил работу авиации, а именно самолеты МиГ и Су, переоборудованные под иностранные бомбы, что позволило попадать в цель с погрешностью всего в 2-3 метра. По словам командира, это значительно упрощает военные операции. 

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Прямая речь: "Если надо в какую-то точку влупить – имеешь. Если надо применение "хаймарса" – тоже без вопросов. Они также сыграли свою роль".

Детали: Кроме авиации, Апостол подчеркнул значение немецкой техники, а именно гусеничные боевые машины пехоты "Marder", которые эффективно использовались для прорыва позиций врага.

"На Курщине они работали, как косилка – уничтожали сооружения, где прятались русские." "Если бы не такая техника, я не знаю, взяли ли бы мы Малую Локню", – говорит командир. 

Он также отметил эффективность американских БМП "M2 Bradley", но отметил, что хочет еще более мощного вооружения к этой технике.

Апостол говорит, что сейчас стало труднее сражаться на Курщине. Командир отмечает, что на Курщину со стороны россиян зашла элита, морпехи и ВДВ. "Будет трудно "бодаться", трудно удержать это все", – говорит Апостол.

"Уже есть линия фронта на Курщине. Чтобы отвлечь россиян отсюда, надо какое-то другое направление брать, и туда двигаться", – добавляет Апостол.

Предыстория:

  • Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач с позывным "Медведь" ранее рассказывал, как его десантники проникли в российский тыл за два дня до начала операции на территории Курской области России, что позволило разрушить систему связи и дезориентировать подразделения врага.
  • Как известно из открытых источников, ядром Курской операции стали две бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ – легендарная и мощная львовская 80-я и сформированная еще в прошлом году черновицкая 82-я. На второй неделе операции к ним присоединилась часть не менее закаленной 95-й бригады ДШВ. 
  • Институт изучения войны сообщает, что российские войска 10 и 11 октября усилили контратаки в Курской области РФ, чтобы попытаться вытеснить украинские силы до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область России, чем ослабила свои позиции на фронте в Украине.

Курская область боевые действиявойнаВооруженные силы
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