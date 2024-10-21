Зеленський: Відомо про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що владі відомо про сотні епізодів порушень через нечесну роботу медико-соціальних експертних комісій.

Джерело: звернення Зеленського 21 жовтня

Деталі: За словами глави держави, 21 жовтня пройшли необхідні підготовчі наради перед РНБО щодо ситуації з МСЕК. Там було "багато нових деталей".

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Пряма мова: "На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування".

Що передувало:

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