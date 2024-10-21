Зеленский: Известно о сотнях эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК
Понедельник, 21 октября 2024, 22:59
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти известно о сотнях эпизодов нарушений из-за нечестной работы медико-социальных экспертных комиссий.
Источник: обращение Зеленского 21 октября
Детали: По словам главы государства, 21 октября прошли необходимые подготовительные совещания перед СНБО по ситуации с МСЭК. Там было "много новых деталей".
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Прямая речь: "К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование".
Что предшествовало:
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- У руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов США.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.
- Александр Крупа, сын Татьяны Крупы, 10 октября уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
- Журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
- 20 октября Зеленский анонсировал заседание СНБО и заявил, что требует реакции правоохранителей относительно ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивых инвалидностей, в частности прокурорами.