Зеленский: Известно о сотнях эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти известно о сотнях эпизодов нарушений из-за нечестной работы медико-социальных экспертных комиссий.

Источник: обращение Зеленского 21 октября

Детали: По словам главы государства, 21 октября прошли необходимые подготовительные совещания перед СНБО по ситуации с МСЭК. Там было "много новых деталей".

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Прямая речь: "К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование".

Что предшествовало:

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