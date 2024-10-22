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В Полтаве в пункте сбора нашли повешенным военнообязанного: в ОТЦК говорят – суицид

Ирина БалачукВторник, 22 октября 2024, 11:39
В Полтаве в пункте сбора нашли повешенным военнообязанного: в ОТЦК говорят – суицид
Фото иллюстративное с adm.dp.gov.ua

В Полтавской области в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных обнаружили мертвого мужчину, в ОТЦК говорят – он сам покончил с жизнью.    

Источник: Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook, начальник отдела коммуникации Полтавской полиции Юрий Сулаев в комментарии "Украинской правде"

Дословно ОТЦК: "21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия".

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Детали: Сообщается, что мужчину в пункт предварительного сбора доставила полиция, потому что он находился в розыске.

В ОТЦК говорят, что он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому там составили акт отказа и готовили сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 УК (уклонение от призыва).

В ОТЦК говорят, что мужчина в прошлом году уже был осужден по данной статье к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком 1 год, который завершился в сентябре этого года.

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"Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось – он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование", – заверили в Полтавском ОТЦК.

Дополнено: В областной полиции "Украинской правде" сообщили, что чрезвычайное происшествие произошло в Полтаве. Мужчину, 1976 года рождения, нашли повешенным.

Прямая речь спикера полиции Юрия Сулаева: "Такой факт действительно зарегистрирован. Это произошло в ТЦК в городе Полтава. По данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УКУ. В рамках этого производства выясняются все обстоятельства и причины случившегося". 

Предыстория:

Полтавская областьТЦК
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