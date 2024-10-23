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ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли

Олена ІвашківСереда, 23 жовтня 2024, 01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
Бомбардування Бейруту, фото з відкритих джерел

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що офіційного представника "Хезболли" Хашема Сафіддіна убили під час ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Сафіддін, голова виконавчої ради "Хезболли", вважався наступником Хасана Насралли після його вбивства.

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За словами військових, Сафіддін був убитий разом з керівником розвідувального відділу терористичного угрупування Хусейном Алі Хазімою.

Удар був спрямований на підпільну розвідувальну штаб-квартиру "Хезболли" в Бейруті, яка, за словами військових, знаходилася "в самому серці цивільного населення" в південному передмісті ліванської столиці, відомому під назвою Дахія.

ЦАХАЛ стверджує, що під час удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу "Хезболли", в тому числі й інші вищі командири.

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Сафіддін не виходив на зв'язок після удару, але тільки сьогодні ЦАХАЛ заявив, що може підтвердити його смерть. "Хезболла" ще не оголосила про його смерть.

Сафіддін, якого Державний департамент США визнав терористом у 2017 році, є двоюрідним братом Насралли і, як і він, священнослужителем, який носить чорну чалму, що вказує на нібито походження від ісламського пророка Мухаммеда.

Передісторія: 

  • 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. 
  • Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
  • 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
  • В кінці вересня Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
  • 1 жовтня війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.

ЛіванІзраїль
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