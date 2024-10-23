ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що офіційного представника "Хезболли" Хашема Сафіддіна убили під час ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Сафіддін, голова виконавчої ради "Хезболли", вважався наступником Хасана Насралли після його вбивства.

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За словами військових, Сафіддін був убитий разом з керівником розвідувального відділу терористичного угрупування Хусейном Алі Хазімою.

Удар був спрямований на підпільну розвідувальну штаб-квартиру "Хезболли" в Бейруті, яка, за словами військових, знаходилася "в самому серці цивільного населення" в південному передмісті ліванської столиці, відомому під назвою Дахія.

ЦАХАЛ стверджує, що під час удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу "Хезболли", в тому числі й інші вищі командири.

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Сафіддін не виходив на зв'язок після удару, але тільки сьогодні ЦАХАЛ заявив, що може підтвердити його смерть. "Хезболла" ще не оголосила про його смерть.

Сафіддін, якого Державний департамент США визнав терористом у 2017 році, є двоюрідним братом Насралли і, як і він, священнослужителем, який носить чорну чалму, що вказує на нібито походження від ісламського пророка Мухаммеда.

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