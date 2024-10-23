ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию вероятного преемника Насраллы

Армия обороны Израиля подтвердила, что официального представителя "Хезболлы" Хашема Сафиддина убили во время израильского авиаудара по Бейруту 4 октября.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сафиддин, председатель исполнительного совета "Хезболлы", считался преемником Хасана Насраллы после его убийства.

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По словам военных, Сафиддин был убит вместе с руководителем разведывательного отдела террористической группировки Хусейном Али Хазимой.

Удар был направлен на подпольную разведывательную штаб-квартиру "Хезболлы" в Бейруте, которая, по словам военных, находилась "в самом сердце гражданского населения" в южном пригороде ливанской столицы, известном под названием Дахия.

ЦАХАЛ утверждает, что во время удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения "Хезболлы", в том числе и другие высшие командиры.

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Сафиддин не выходил на связь после удара, но только сегодня ЦАХАЛ заявил, что может подтвердить его смерть. "Хезболла" еще не объявила о его смерти.

Сафиддин, которого Государственный департамент США признал террористом в 2017 году, является двоюродным братом Насраллы и, как и он, священнослужителем, который носит черную чалму, указывающую на якобы происхождение от исламского пророка Мухаммеда.

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