ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию вероятного преемника Насраллы
Армия обороны Израиля подтвердила, что официального представителя "Хезболлы" Хашема Сафиддина убили во время израильского авиаудара по Бейруту 4 октября.
Источник: The Times of Israel
Детали: Сафиддин, председатель исполнительного совета "Хезболлы", считался преемником Хасана Насраллы после его убийства.
По словам военных, Сафиддин был убит вместе с руководителем разведывательного отдела террористической группировки Хусейном Али Хазимой.
Удар был направлен на подпольную разведывательную штаб-квартиру "Хезболлы" в Бейруте, которая, по словам военных, находилась "в самом сердце гражданского населения" в южном пригороде ливанской столицы, известном под названием Дахия.
ЦАХАЛ утверждает, что во время удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения "Хезболлы", в том числе и другие высшие командиры.
Сафиддин не выходил на связь после удара, но только сегодня ЦАХАЛ заявил, что может подтвердить его смерть. "Хезболла" еще не объявила о его смерти.
Сафиддин, которого Государственный департамент США признал террористом в 2017 году, является двоюродным братом Насраллы и, как и он, священнослужителем, который носит черную чалму, указывающую на якобы происхождение от исламского пророка Мухаммеда.
Предыстория:
- 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых.
- Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
- 18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
- В конце сентября Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.
- 1 октября войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.