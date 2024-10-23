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У Торецьку вдалося стабілізувати ситуацію – ОТУ "Луганськ"

Анастасія ПроцСереда, 23 жовтня 2024, 17:59
У Торецьку вдалося стабілізувати ситуацію – ОТУ Луганськ
Торецьк. Ілюстративне фото: Getty Images

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у Торецьку Донецької області, але росіяни продовжують зосереджуватися у східних районах міста.

Джерело: речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону 

Пряма мова: "У Торецьку ситуація відносно стабілізувалася. Ми зараз тримаємо лінію зіткнення незмінною. Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста. Однак ми стримуємо його подальше просування й будемо захищати місто стільки, скільки це можливо. І зараз у нас це вдало виходить".

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Деталі: Речниця також повідомила, що кількість штурмів на цих напрямках дещо знизилася. За її словами, це може свідчити про те, що ворог взяв тактичну паузу для можливого поповнення живої сили.

Вона додала, що противник, ймовірно, використовує цей час для накопичення боєприпасів, озброєння та перекидання техніки.

Передісторія: 

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  • 15 жовтня речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські військові просунулися в місті Торецьк Донецької області та знищують з артилерії цілі райони.
  • У ніч проти 15 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили карту, вказавши на просування російських окупантів у Луганській та Донецькій областях, зокрема в Торецьку.
  • 11 жовтня начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері телемарафону повідомив, що українська армія контролює приблизно 40-50% міста Торецьк у Донецькій області, тоді як інша частина міста  окупована росіянами.
  • 9 жовтня  голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону розповів, що у місті Торецьк, де не залишилося жодної вцілілої будівлі, залишаються близько 1200 людей, які не мають наміру виїжджати.
  • 7 жовтня, речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські окупаційні війська зайшли на східні околиці міста Торецьк та дещо просунулися однією з вулиць у напрямку шахти "Центральна".

Донецька областьРосіявійна
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