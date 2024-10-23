У Торецьку вдалося стабілізувати ситуацію – ОТУ "Луганськ"

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у Торецьку Донецької області, але росіяни продовжують зосереджуватися у східних районах міста.

Джерело: речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У Торецьку ситуація відносно стабілізувалася. Ми зараз тримаємо лінію зіткнення незмінною. Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста. Однак ми стримуємо його подальше просування й будемо захищати місто стільки, скільки це можливо. І зараз у нас це вдало виходить".

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Деталі: Речниця також повідомила, що кількість штурмів на цих напрямках дещо знизилася. За її словами, це може свідчити про те, що ворог взяв тактичну паузу для можливого поповнення живої сили.

Вона додала, що противник, ймовірно, використовує цей час для накопичення боєприпасів, озброєння та перекидання техніки.

Передісторія:

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