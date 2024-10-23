В Торецке удалось стабилизировать ситуацию – ОТГ "Луганск"
Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Торецке Донецкой области, но россияне продолжают сосредотачиваться в восточных районах города.
Источник: пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона
Прямая речь: "В Торецке ситуация относительно стабилизировалась. Мы сейчас держим линию соприкосновения неизменной. Враг по-прежнему засел в восточных районах города. Однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение и будем защищать город столько, сколько это возможно. И сейчас у нас это удачно получается".
Детали: Пресс-секретарь также сообщила, что количество штурмов на этих направлениях несколько снизилось. По ее словам, это может свидетельствовать о том, что враг взял тактическую паузу для возможного пополнения живой силы.
Она добавила, что противник, вероятно, использует это время для накопления боеприпасов, вооружения и переброски техники.
Предыстория:
- 15 октября пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские военные продвинулись в городе Торецк Донецкой области и уничтожают из артиллерии целые районы.
- В ночь на 15 октября аналитики проекта DeepState обновили карту, указав на продвижение российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях, в частности в Торецке.
- 11 октября начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона сообщил, что украинская армия контролирует примерно 40-50% города Торецк в Донецкой области, тогда как остальная часть города оккупирована россиянами.
- 9 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона рассказал, что в городе Торецк, где не осталось ни одного уцелевшего здания, остаются около 1200 человек, которые не намерены выезжать.
- 7 октября, пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупационные войска зашли на восточные окраины города Торецк и несколько продвинулись по одной из улиц в направлении шахты "Центральная".