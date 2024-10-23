В Торецке удалось стабилизировать ситуацию – ОТГ "Луганск"

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Торецке Донецкой области, но россияне продолжают сосредотачиваться в восточных районах города.

Источник: пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона

Прямая речь: "В Торецке ситуация относительно стабилизировалась. Мы сейчас держим линию соприкосновения неизменной. Враг по-прежнему засел в восточных районах города. Однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение и будем защищать город столько, сколько это возможно. И сейчас у нас это удачно получается".

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Детали: Пресс-секретарь также сообщила, что количество штурмов на этих направлениях несколько снизилось. По ее словам, это может свидетельствовать о том, что враг взял тактическую паузу для возможного пополнения живой силы.

Она добавила, что противник, вероятно, использует это время для накопления боеприпасов, вооружения и переброски техники.

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