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На Київщині уламки дронів пошкодили вікна у двох підприємствах і трансформатор

Ірина БалачукЧетвер, 24 жовтня 2024, 09:26
На Київщині уламки дронів пошкодили вікна у двох підприємствах і трансформатор
ФОТО НАЦПОЛІЦІЇ

Внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у Київській області пошкоджений трансформатор і вікна у будівлях двох підприємств.

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова очільника області: "В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств. Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована".

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Деталі: За словами Кравченка, через російську дронову атаку тривогу в області оголошували двічі за ніч, загалом вона тривала більше 9 годин. 

 
Фото нацполіції 

"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", – підсумував голова ОВА.

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Київська областьбезпілотникиППО
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