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На Киевщине обломки дронов повредили окна в двух предприятиях и трансформатор

Ирина БалачукЧетверг, 24 октября 2024, 09:26
На Киевщине обломки дронов повредили окна в двух предприятиях и трансформатор
ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

В результате падения обломков сбитых российских беспилотников в Киевской области поврежден трансформатор и окна в зданиях двух предприятий.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь главы области: "В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий. Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован".

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Детали: По словам Кравченко, из-за российской дроновой атаки тревогу в области объявляли дважды за ночь, в общем она длилась более 9 часов.

 
ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – подытожил глава ОВА.

Предыстория:

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Киевская областьбеспилотникиПВО
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