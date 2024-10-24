На Киевщине обломки дронов повредили окна в двух предприятиях и трансформатор
В результате падения обломков сбитых российских беспилотников в Киевской области поврежден трансформатор и окна в зданиях двух предприятий.
Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь главы области: "В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий. Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован".
Детали: По словам Кравченко, из-за российской дроновой атаки тревогу в области объявляли дважды за ночь, в общем она длилась более 9 часов.
"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – подытожил глава ОВА.
Предыстория:
- В ночь на 24 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники на территорию Украины с юга и севера.
- В Киеве и области работала противовоздушная оборона.
- Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали Украину 50-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа, на утро подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА.