Лукашенко заявив, що Путін не питав у нього дозволу, щоб напасти на Україну з території Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава РФ Володимир Путін не просив у нього дозволу на те, щоб напасти на Україну з території Білорусі, бо це, мовляв, було звичайне "виведення військ після навчань".

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю ВВС

Деталі: Журналіст запитав самопроголошеного президента РБ, чому той дозволив Кремлю напасти на Україну в тому числі з території Білорусі.

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Пряма мова Лукашенка: "Звідки ви знаєте, що я давав дозвіл на використання білоруської території?"

Журналіст на це нагадав, що білоруська територія була використана для вторгнення.

Пряма мова Лукашенка: "Там проходили навчання, в яких брали участь кілька тисяч російських солдатів. Путін почав виводити ці війська з того місця, де вони перебували на півдні Білорусі, вниз по дорозі, вздовж кордону з Україною.

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У якийсь момент він перенаправив частину цих військ до Києва. Я впевнений, що їх спровокували. Це залежить від Путіна, як він виводить свої війська. Через Київ. Або він міг би піти через Мінськ".

Журналіст перепитав, чи не дзвонив тоді Лукашенко Путіну, щоб уточнити, що відбувається.

На це самопроголошений президент Білорусі сказав: "Ні. Він мені не дзвонив. І я йому не дзвонив. Це його війська, і він має право виводити їх, куди йому заманеться".

ВВС акцентувало, що цей коментар Лукашенка "відображає ступінь впливу Кремля в сусідній Білорусі".

Іншим прикладом цього видання назвало те, що Росія розмістила в Білорусі тактичну ядерну зброю.

На запитання, чи готовий Путін використати цю зброю у війні проти України, Лукашенко заявив, що Путін нібито "ніколи не використає зброю, розміщену в Білорусі, без згоди білоруського президента". Але при цьому швидко запевнив, що сам він "повністю готовий" дозволити використання цієї ядерної зброї.

"Повністю готовий, інакше навіщо мені ця зброя? Але тільки якщо чобіт одного (іноземного – ред.) солдата ступить на територію Білорусі. Ми не плануємо ні на кого нападати", – запевнив Лукашенко.

Чому це важливо: Росія використовує територію Білорусі протягом усього повномасштабного вторгнення − російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі, також з території РБ Росія неодноразово атакувала Україну ракетами.

Територію Білорусі Путін використовував для тренування і лікування своїх вояк, для перекидання зброї і техніки.

Саме на територіях Білорусі, які межують з Україною і Польщею, Росія проводить спільні з військами РБ військові навчання, зокрема, і щодо використання тактичної ядерної зброї.

Глава Кремля Володимир Путін серед іншого своє повномасштабне вторгнення в Україну пояснював тим, що Україна нібито готувалася напасти на Росію. Йому піддакував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і навіть обіцяв показати якісь карти, звідки готувався напад, але так цього і не зробив.

Натомість за понад 2 роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Лукашенко багато разів заявляв про те, що вже НАТО нібито може напасти на Білорусь. Нібито саме через цю уявну загрозу РБ і проводить свої численні військові навчання біля кордонів інших країн і навіть розташувала на своїй території російську ядерну зброю.